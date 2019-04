Adevarul despre masinile electrice: Cat costa, de fapt, o baterie pentru aceste vehicule

Ziare.

com

In prezent, cele mai bune baterii pentru masinile electrice sunt cele litiu-ion, pentru ca ofera cea mai buna autonomie (spre deosebire de cele cu alte componente chimice) si sunt cele mai durabile, daca sunt utilizate adecvat.Costurile de productie pentru aceste baterii sunt insa uriase, iar asta se reflecta in pretul final al automobilului. Producatorii includ acel cost integral in pretul final.Cei de la 0-100.ro au reusit sa ajunga la Salonul Auto de la Geneva si au aflat cateva "secrete" de productie pentru una dintre cele mai raspandite masini electrice - Nissan Leaf.