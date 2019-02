Ce tara cumpara una din doua masini electrice vandute la nivel global

Ziare.

com

Astfel, in timp ce per total industria auto a cunoscut un declin anul trecut in China, vanzarile de masini electrice, categorie in care intra si masinile hibrid reincarcabile, au atins 1,2 milioane de unitati, ceea ce reprezinta mai mult de jumatate din numarul de masini electrice vandute la nivel global, conform datelor prezentate recent de ONG-ul german Centrul de cercetare in domeniul energiei solare si a hidrogenului Baden-Wurttemberg, citate de Quartz China este urmata de Statele Unite, unde s-au cumparat aproximativ 360.000 de masini electrice anul trecut. Pe un distant loc trei se afla Norvegia, urmata de Germania si de Marea Britanie.Lumea are in prezent in jur de 5,6 milioane de vehicule electrice, conform sursei citate.In acelasi timp, vanzarile de masini conventionale au inregistrat anul trecut un declin in China, pentru prima data in aproape trei decenii.Beijingul si-a intensificat de-a lungul ultimului deceniu eforturile pentru promovarea unui transport public electric, inclusiv prin masuri precum facilitati fiscale pentru consumatori si subventii pentru producatorii auto.In China se afla cel mai mare producator de vehicule electrice din lume dupa vanzari cumulate, BYD, dar tara este o piata importanta si pentru Tesla. Producatorul californian a inceput recent constructia primei sale fabrici din China.C.S.