Cea mai ieftina masina electrica din Romania te face sa-ti vinzi orice alt automobil ai avea si sa incerci viitorul

Vanzarile de masini electrice si hibride au ajuns in Romania la 2.074 de unitati, in primele 10 luni ale anului 2017. Asta e crestere cu 148% fata de aceeasi perioada din anul anterior.Ca o comparatie, in Norvegia, stat care a inteles importanta eliminarii poluarii, 52% din automobilele vandute au fost electrificate complet sau partial. Norvegia si-a impus eliminarea masinilor cu propulsie clasica incepand cu anul 2025.In Romania, statul ii ajuta pe cei ce vor sa-si achizitioneze o masina electrica. Astfel, cei care isi vor cumpara un automobil 100% electric vor primi prin programul guvernamental Rabla Plus un ajutor financiar.