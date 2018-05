Cum a ajuns un oras din China sa aiba cele mai multe autobuze electrice din lume

Ziare.

Reusita este una remarcabila in conditiile in care vorbim de peste 16.000 de autobuze - un numar mai mare decat cel al vehiculelor similare din New York, Los Angeles, Toronto, New Jersey si Chicago la un loc, scrie Curbed Cumulat, China are 385.000 de autobuze electrice, respectiv 99% din totalul de astfel de vehicule la nivel global, la care adauga saptamanal 9.500 de autobuze cu zero emisii de carbon.Potrivit unei analize a Institutului de Resurse Globale, China, si in special Shenzhen, oras cu 12,5 milioane de locuitori, a pariat masiv pe o abordare cuprinzatoare, care a creat un ecosistem industrial si de transport care a propulsat tara mult inaintea restului lumii.Ca in multe alte orase din China, sistemul de metrou s-a dezvoltat rapid in Shenzhen, insa autobuzele au ramas predominante, multi locuitori fiind ceea ce se cheama "calatori captivi" - adica nu isi permit alte mijloace de transport, explica reprezentantii Institutului de Resurse Globale.Orasul a investit intr-o retea de statii de incarcare, aceasta dezvoltare a infrastructurii fiind coordonata cu producatorii de autobuze si cu sistemul local de utilitati. Construind mii de statii si concentrandu-se in acelasi timp pe autobuze cu o durata de viata a bateriei mai mare, Shenzhen a putut sa treaca de la autobuzele cu diesel la cele electrice fara sa fie nevoie sa modifice rutele.Subventiile guvernamentale pentru achizitia de autobuze electrice au avut, de asemenea, o contributie importanta la aceasta tranzitie.Oricum, conform Institutului de Resurse Globale, desi autobuzele electrice costa mai mult decat cele conventionale, economiile pe partea de combustibil si de operatii de intretinere sunt substantiale.In plus, datorita autobuzelor electrice, orasul si-a atins obiectivele privind calitatea aerului atat in 2016, cat si in 2017."Shenzhen este primul oras, insa nu va fi ultimul. China are multe probleme legate de calitatea aerului, insa acest lucru este valabil pentru orasele de pretutindeni. Trecerea la autobuze electrice este ceva ce va avea loc cu siguranta la nivel global", a spus Sebastian Castellanos de la Institutul de Resurse Globale.C.S.