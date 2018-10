Cum ar fi sa ai un scuter electric? E ultima moda si are grija si de buzunarele tale!

Ce avantaje aveti cumparand un astfel de scuter?

Scuterul electric este noul trend in mobilitatea urbana. Intr-o vreme in care emisiile de noxe sunt tot mai mult sub lupa autoritatilor, cand locurile de parcare sunt tot mai putine si cand cozile in trafic sunt tot mai mari, este nevoie sa facem o schimbare.E-scutere.ro a venit cu alternativa: scuterul electric Niu M1 Pro Niu M1 Pro nu este un simplu scuter, nu este acel produs pe care il gasesti la o cautare pe Aliexpress, este un concept, un studiu pus in practica.Niu a conceput primul scuter electric in anul 2015, acesta a fost Niu N1S. Un produs care a schimbat totul prin: motor Bosch conceput special pentru acest scuter, baterii Litiu Ion marca Panasonic, faruri si stopuri LED, cruise control, pozitionare si urmarire prin GPS, alarma, bluetooth, toate acele functii pe care astazi le folosim tot mai des.Sa nu uitam insa cel mai important aspect:. Folosind baterii de calitate, Niu N1S a atins o autonomie de, un lucru deloc de neglijat si arhisuficient, spunem noi, pentru deplasarile urbane.Niu M1 Pro duce calitatile lui N1 mai departe, le finiseaza si le da o alta forma. M1 Pro a fost lansat anul trecut si a castigat instantM1 Pro este un scuter pentru o persoana care continua in acelasi trend si ofera aceleasi functionalitati ca predecesorul sau, dar uimeste prin design. Nu degeaba a fost numitIn primul rand. Cu sub 1 leu puteti merge la birou toata saptamana. Cand ati mai platitpentru a merge la serviciu?Nu trebuie sa va faceti griji ca cineva va muta scuterul, la orice incercare de pornire/miscare neautorizataprintr-o alerta. Iar daca cineva este foarte indraznet si vrea sa va fure scuterul, pe langa faptul ca, sistemul integrat GPS si GSM va arata exact locatia scuterului, inclusiv daca este inchis intr-un garaj.. Nu trebuie sa stati la casa ca sa puteti incarca un astfel de scuter, bateria poate fi luata in apartament cu usurinta si incarcata la orice priza casnica cu incarcatorul dedicat Niu.Nu de putine ori am fost deranjati de zgomotele sau fumul motoarelor ambalate. Nu este cazul scuterelor electrice care au grija de mediul in care traim.Desi poate va asteptati ca un astfel de vehicul sa coste o avere, sa stiti ca nu este asa. Puteti avea si dvs. un astfel de scuter electric incepand cuDaca faceti o analiza rapida a pietei din Romania veti constata ca nu exista un produs de o asemenea calitate in aceasta plaja de pret, mai ales daca tineti cont depentru toate componentele scuterului, inclusiv bateria.Pentru a conduce scuterele Niu pe drumurile publicedin orice categorie. Conform reglementarilor privind circulatia autovehiculelor pe drumurile publice, cei care detin deja un permis de conducere, indiferent de categorie, pot conduce si scutere. Conform Art.24.1, litera d), "permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM".Va invitam pe www.e-scutere.ro pentru a vedea mai multe, a consulta ultima oferta de preturi, iar ulterior a programa uncu noua revolutie urbana.