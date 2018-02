Cum arata si ce poate cea mai ieftina masina electrica din lume (Foto)

Ziare.

Considerata cea mai ieftina masina electrica din lume, aceasta masina a fost produsa de compania SAIC-GM-Wuling si se numeste Baojun E100, conform Daily Express Masina este disponibila momentan in China, tara care impulsioneaza puternic vanzarile masinilor electrice, astfel ca pretul este de doar 5.600 de dolari. Chinezii au insa de gand sa vanda masina si la export, mai ales ca piata vehiculelor electrice este intr-o dezvoltare accelerata.Aceasta are aspectul unei cutii si seamana cu un Smart for Two din generatiile mai vechi.Lungimea este de doar 1.488mm, latimea de 1.506mm, iar inaltimea de 1.670mm.Ea beneficiaza de un motor electric de 29kWh si are o autonomie declarata de aproximativ 155 de kilometri.Viteza maxima este de 100 de kilometri pe ora, iar cuplul poate ajunge pana la 100Nm.O astfel masina poate fi incarcata complet in 7 ore si jumatate.C.S.