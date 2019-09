Ford estimeaza ca, in 3 ani, va vinde mai multe masini electrice decat clasice

Ford a ajuns Junk

Ford a lansat, marti, la Salonul Auto de la Frankfurt, o gama noua vehicule ce vor pregati terenul pentru ca modelele electrificate sa depaseasca in cativa ani, la nivel de vanzari, numarul cumulat de masini cu motoare conventionale."Pe masura ce electrificarea devine curentul principal de dezvoltare al industriei auto, crestem substantial numarul de optiuni cu propulsie electrificata pentru clientii nostri, care vor putea sa aleaga varianta care se potriveste cu nevoile lor", a declarat Stuart Rowley, presedinte Ford Europa, citat in comunicat."Prin facilitatea tranzitiei catre un vehicul electrificat, estimam ca pana in 2022, majoritatea vanzarilor noastre de autoturisme sa fie reprezentata de modele electrificate", a adaugat el.La inceputul acestui an, compania a promis ca fiecare model de autoturism nou Ford din Europa va include o optiune electrificata, dezvaluind-si planurile la evenimentul sau dedicat "Go Electric", care a avut loc la Amsterdam.Printre vehiculele electrificate prezentate acum la Frankfurt se numara noile SUV-uri Kuga Plug-In Hybrid si Explorer Plug-In Hybrid, precum si noul Tourneo Custom Plug-In Hybrid, noul crossover compact Puma EcoBoost Hybrid si noul Ford Mondeo Hybrid Wagon.Noul SUV electric al Ford inspirat de modelul Mustang va fi lansat in 2020, cu o autonomie pur electrica estimata de 600 km, calculata prin intermediul procedurii World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), si cu capacitate de incarcare rapida.In total, Ford intentioneaza sa lanseze opt vehicule electrificate anul acesta, care vor conduce la vanzarea a un milion de vehicule Ford de acest gen in Europa pana la sfarsitul anului 2022. Alte 9 vehicule sunt planificate pentru a fi lansate pana in 2024.Modelul Puma Titanium X va fi lansat la Frankfurt, fiind echipat cu tehnologii standard care sunt, de obicei, rezervate limuzinelor. Acesta ofera huse detasabile pentru scaune, scaune cu masaj lombar si incarcare wireless pentru smartphone-urile compatibile.De asemenea, Puma Titanium X ofera tehnologia EcoBoost Hybrid de tip mild-hybrid, cu un consum optimizat si performanta sporita - una dintre variantele de motorizare puse la dispozitie de Ford, pe langa cea full-hybrid cu auto-incarcare, cea plug-in hybrid si cea electrica."Nu exista o solutie atotcuprinzatoare cand vine vorba de electrificare - circumstantele si necesitatile de transport ale clientilor difera. Strategia noastra este sa combinam optiunea potrivita de motorizare electrificata cu vehiculul potrivit, transformand experienta clientilor nostri cu astfel de masini intr-una mai agreabila", a declarat Joerg Beyer, directorul executiv al departamentului de Inginerie din cadrul Ford Europa.Compania a anuntat detaliile noilor solutii de incarcare pan-europene, care vor veni in sprijinul proprietarilor si operatorilor de vehicule electrificate. Aceste noi solutii ii vor ajuta pe clientii de modele plug-in hybrid Ford sa fie mai increzatori si sa ajunga confortabil la destinatie.Ford va avea parteneriate cu sase furnizori de energie din Europa, printre care Centrica in Marea Britanie si Irlanda, pentru a instala panouri de incarcare domestice de tip wall-box, si pentru a oferi tarife la energie verde care sa asigure o incarcare mai rapida si mai ieftina pentru clienti.O alta initiativa din cadrul parteneriatului cu NewMotion ii va ajuta pe soferi sa localizeze si sa plateasca mai usor incarcarea, la cele peste 118.000 puncte de incarcare din 30 de tari.De asemenea, o noua experienta Go Electric va fi lansata la Frankfurt, ajutandu-i pe clienti sa inteleaga cat de usor pot face tranzitia catre un vehicul electrificat.Luni, agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a retrogradat ratingul atribuit producatorului auto american Ford Motor la nivelul "junk", nerecomandat pentru investitii, estimand ca planul de restructurare de 11 miliarde de dolari va duce la diminuarea castigurilor.Moody's a revizuit in scadere ratingul Ford, de la "Baa3" (cel mai mic calificativ din categoria "investment grade" - recomandat pentru investitii) la "Ba1" (cel mai ridicat calificativ din categoria "junk").Reprezentantii Ford au reactionat, apreciind ca afacerea de baza este robusta, iar bilantul este solid.Agentia de evaluare financiara se asteapta ca restructurarea Ford sa se extinda timp de cativa ani si sa includa costuri de 11 miliarde de dolari.