Fosti angajati BMW anunta revolutia auto. Au prezentat masina de vis: electrica, autonoma si cu un ecran imens pe bord

Ziare.

com

The Byton, compania care ofera soferilor tablouri de bord cu touchscreen, arata ce ar trebui sa simti atunci cand te urci intr-o masina.In timp ce pe hartie masina electrica nu este chiar o Tesla, in ceea ce priveste performanta sau pretul, masina Byton se detaseaza considerabil.Pretul de pornire al unei astfel de masini este de 45.000 de dolari, comparativ cu 35.000 pentru modelul Tesla 3.Compania din spatele ei spera ca, in viitor, oamenii sa aiba mai multa grija la puterea digitala decat la puterea standard. "Vrem sa devenim compania care aduce pe piata prima masina inteligenta reala", a spus Carsten Breitfeld, directorul executiv Byton . Masina futurista a fost prezentata la editia CES de anul acesta, din Las Vegas.