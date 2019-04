Masinile zburatoare au un avantaj complet surprinzator, daca le folosim cum trebuie

Ziare.

com

Dincolo de promisiunea de a ne scapa de aglomeratia din trafic si de farmecul pe care il exercita asupra fanilor unui univers de tip jetsonian, aparatele de zbor electrice cu decolare si aterizare pe verticala, cum li se spune mai tehnic, se pare ca sunt o alegere mai buna pentru mediu chiar si decat masinile electrice de pe sosele.Conform unui nou studiu, publicat in jurnalul Nature Communications de cercetatori de la Centrul pentru Sisteme Sustenabile din cadrul Universitatii din Michigan si de la Ford Motor Company, masinile zburatoare pot fi, cel putin in anumite conditii, raspunsul la stoparea incalzirii climatice, noteaza CNN Cercetatorii au comparat energia consumata de masinile electrice zburatoare cu cea consumata de masinile traditionale si de cele electrice si au constatat ca vehiculele zburatoare cu un pilot si trei pasageri, deci complet ocupate, genereaza cu 52% mai putine emisii de gaze cu efect de sera decat masinile conventionale si cu 6% mai putin decat cele electrice, pe distante de 100 de kilometri.Cercetatorii au folosit informatiile puse la dispozitia publicului de companiile care au creat pana acum prototipuri de masini electrice zburatoare pentru a crea un model care calculeaza cata energie ar urma sa consume acestea si ce cantitate de emisii ar genera.Cercetatorii insisi se declara surprinsi de rezultate, dar precizeaza ca acestea nu sunt neaparat valabile si pentru distante scurte in ceea ce priveste comparatia dintre masinile electrice zburatoare si masinile electrice obisnuite. Cele dintai reprezinta insa o optiune mai sustenabila pentru calatoriile pe distante mai mari, atunci cand transporta mai multi pasageri.C.S.