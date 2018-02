Mercedes investeste doua miliarde de dolari in China pentru a produce masini electrice

Ziare.

com

"Noua fabrica va produce diverse modele Mercedes, inclusiv noile modele electrice, si va imbunatati capacitatea de productie a societatii mixte Beijing Benz Automotive Co", se arata intr-un comunicat al Daimler si BAIC, citat de Bloomberg si Reuters.Anuntul vine dupa ce in ultimele saptamani miliardarul Li Shufu, presedintele grupului auto chinez Geely, a achizitionat o participatie de 9,7% in Daimler.Luni, Li Shufu va discuta cu sefii Daimler la Stuttgart si spera sa se intalneasca si cu oficiali guvernamentali germani la Berlin, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Autoritatile de la Berlin sustin ca nu este nevoie sa ia masuri in urma achizitiei Geely, nici in privinta reglementarilor privind concurenta si investitiile straine. "Este o decizie a companiei. Datorita caracterului investitiei - o participatie minoritara - nu este necesar sa actionam", a spus un purtator de cuvant al Guvernului german.Geely a anuntat ca vrea o alianta cu Daimler, care dezvolta vehicule electrice si autonome, pentru a raspunde provocarilor de la noile rivale, cum ar fi Tesla si Uber.China este cea mai mare piata auto din lume, inaintea SUA. In Romania, Daimler are doua unitati de productie, in Cugir si Sebes.