Norvegia, tara care ne arata cum se dezvolta cu adevarat viitorul industriei auto. Cum se prezinta situatia in Romania

Aproape o treime dintre masinile noi vandute in Norvegia in acest an sunt electrice, iar specialistii se asteapta ca procentul sa creasca la 40% in 2018, potrivit The Guardian Pentru a dezvolta acest sector, autoritatile din Norvegia au creat mai multe facilitati pentru potentialii clienti. Intr-o tara care are unele dintre cele mai mari taxe din Europa, norvegienii ce si-au cumparat masini electrice au primit mai multe facilitati.Astfel, pentru masinile electrice nu se platesc taxe de import si TVA, taxele de drum au preturi mai mici, iar de anul urmator vor disparea complet. In plus, proprietarii masinilor electrice nu vor mai plati roviniete, taxe de feribot, pot parca pe gratis si pot calatori pe liniile speciale dedicate autobuzelor.In aceste conditii, nu e de mirare ca pe strazile din Norvegia a devenit ceva obisnuit sa vezi masini precum BMW i3, Nissan Leaf sau, in cazuri mai fericite, cele din gama Tesla . Iar zumzetul scos de motoarele electrice a devenit ceva normal pentru norvegieni.Dezvoltarea acestui sector nu i-a scapat insa pe norvegieni de controverse. Asta deoarece, de anul urmator, guvernantii norvegieni au hotarat totusi ca reducerile de taxe de import sa se aplice doar pentru masinile mai ieftine. O decizie care vizeaza direct modelele Tesla, foarte populare in aceasta tara."Oamenii care au bani sa-si cumpere masini foarte scumpe si puternice isi pot permite sa plateasca si taxele de import", a spus Jorgen Naesje, ministrul de Finante din Norvegia.Chiar si asa, Norvegia este lider mondial la inmatricularea masinilor electrice noi in 2017, cu aparoximativ 30 de procente. Pe locul doi se afla Hong Kong (21%), Islanda (8%), Suedia (4%), Ucraina (3%) si Belgia (3%).Statul roman le ofera celor intersati un bonus de 10 mii de euro, o suma uriasa ce poate acoperi pana la 50% din costurile unei masini noi electrice.Totusi, lipsa infrastructurii se simte si la acest capitol, iar multi romani sunt reticienti in a cumpara masinile electrice ce au costuri tot mai accesibile.Lipsa prizelor de incarcare este cea mai mare problema pe care o avem. Cu exceptia unor supermarketuri si a mall-urilor, in Bucuresti este o adevarata provocare sa gasesti un loc in care poti incarca masina.Tocmai de aceea, anul trecut s-au vandut in Romania doar 40 de masini electrice . Situatia este mai buna anul acesta, cu peste 446 de masini electrice cumparate, dar suntem totusi la mare distanta de celelalte tari din Europa.C.S.