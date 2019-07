Nu putem castiga nicicum? Masinile electrice polueaza si ele chiar in timp ce le conduci

Ziare.

Asupra faptului ca vehiculele electrice nu sunt chiar cu "zero emisii" atunci cand luam in calcul intreg procesul prin care ajung sa prinda viata - se emit cantitati mari de gaze nocive in timpul producerii bateriilor cu ajutorul carora functioneaza - si sunt puse in miscare - atunci cand folosesc energie electrica obtinuta prin arderea combustibililor fosili (care predomina in tari ca Germania sau Romania) s-a atras deja atentia in repetate randuri.Acum expertii avertizeaza ca, la fel ca masinile conventionale, si masinile electrice emit particule nocive in timpul mersului. Daca gazele de esapament sunt scoase din ecuatie, poluarea aerului se produce in continuare prin alte forme, se arata intr-un raport al Grupului de Experti privind Calitatea Aerului din cadrul guvernului britanic, citat de BBC Astfel, cand vehiculele se afla in miscare, se degaja in atmosfera particule metalice generate prin frecarea dintre placutele si discurile de frana, particule din plastic care se desprind de pe cauciucuri in urma contactului cu asfaltul si nu in ultimul rand praful rezultat in urma erodarii imbracamintilor rutiere.Aceste particule au dimensiuni foarte mici (vorbim de PM10 si PM2,5, deci particule cu diametrul de zece microni, respectiv 2,5 microni) si pot fi inhalate cu usurinta, ajungand in plamani si in sistemul respirator.In jur de 28% din cantitatea de microplastice din oceanele lumii ajunge aici in astfel de circumstante, se mai mentioneaza in raport.In acest context, expertii britanici precizeaza ca cel mai bun lucru pe care il putem face pentru imbunatatirea calitatii aerului este sa reducem volumul traficului rutier in general, sa reducem limitele de viteza si sa introducem limite si in ceea ce priveste emisiile generate ca urmare a uzurii placutelelor de frana si a cauciucurilor.C.S.