Pe ce mai da Firea banii: 1,5 milioane de euro pe apartamente, 6 milioane de euro pe fertilizare in vitro

Apartamente unde sa fie mutati cei care stau in cladiri cu bulina rosie

Vouchere pentru cei care fac statiile de incarcare pentru masinile electrice promise de Firea anul trecut

Bani pentru "doctorii din Bucuresti" sa se specializeze in strainatate

Vouchere pentru statii de reincarcare a masinilor electrice, burse in strainatate pentru medici, feritilizare in vitro de 6 milioane de euro sau apartamente de peste 80.000 de euro in care sa fie relocati cei care locuiesc in cladiri cu risc seismic - sunt doar unele dintre lucrurile pe care se vor duce banii bucurestenilor. Dar sa le luam pe rand.A fost aprobat proiectul potrivit caruia 7 milioane de lei vor fi cheltuiti pe 19 apartamente unde vor fi relocate persoanele care locuiesc in cladiri cu risc seismic, astfel incat locuintele acestora sa poata fi consolidate. Proiectul i-a apartinut Gabrielei Firea.Potrivit proiectului votat de consilierii generali, miercuri, vor fi achizitionate 9 apartamente situate in Str. Spineni, nr. 4, Sector 4 si 10 apartamente situate in Str. Gradinarilor, nr. 19-21, Sector 3.Contractele de vanzare-cumparare pentru cele 19 apartamente vor fi incheiate de catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, care va plati, in total, pentru aceste locuinte suma de 7.209.271 lei fara TVA. Sumele necesare implementarii programului vor fi asigurate din bugetul local al Capitalei.O ancheta Zire.com a scos insa la iveala de ce acest proiect ese sortit din start esecului, daca Primaria nu are grija sa se si onsolideze cladirile vechi. Cei care s-au mutat se declara pacaliti si au pierdut orice speranta ca se vor mai intoarce in casele lor.Cum a dublat un program guvernamental si a acordat vouchere pentru achizitionarea de masini electrice, Firea a venit cu un nou proiect de jumatate de milion de lei.Astfel, va acorda 500 de vouchere a cate 10.000 de lei persoanelor fizice sau juridice care detin spatii comerciale si care infiinteaza statii de reincarcare rapida pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in.In anul 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat hotararea prin care urmau sa fie amenajate 74 de locuri de parcare in vederea implementarii unui numar de 30 de module de statii de incarcare electrice in cadrul parcarilor publive din Capitala pana la 1 ianuarie 2019. Ghiciti daca au fost sau nu realizate!Un alt program al Gabrielei Firea care a primit unda verde este acela prin care 100 de medici primesc 10.000 de lei fiecare pentru specializare in Europa, SUA sau Israel. Ironic sau nu, programul se numeste "Doctori pentru Bucuresti"."Prin acest proiect, dorim sa sprijinim formarea profesionala pentru 100 de medici, angajati ai spitalelor aflate in administrarea ASSMB, cu domiciliul in Bucuresti. Sprijinul financiar este in valoare de 10.000 lei/medic, iar formarea presupune participarea la cursuri de specialitate, cu o durata de minim o saptamana, sustinute de clinici de renume din Europa, Statele Unite si Israel. Bugetul proiectului 'Doctori pentru Bucuresti' se ridica la 1.008.500 lei, pentru anul 2019", a aratat primarul general, Gabriela Firea.In spitalele aflate in administrarea ASSMB sunt angajati 1.259 de medici incadrati fara garzi, din care aproximativ 50% sunt medici cu varste sub 45 de ani (580 de medici).Nu in ultimul rand, un proiect pe care Gabriela Firea l-a laudat si sustinut intens - "O sansa pentru cuplurile infertile". Dupa ce a acordat 1.000 de vouchere de 3.000 de euro bucata, a decis sa suplimenteze programul cu inca 2.000 de vouchere.Prima etapa a acestui proiect a avut o rata de succes de 70%, fiind 1.000 de cupluri inscrise si 823 de dosare aprobate."Am luat decizia de a initia etapa a doua a proiectului de fertilizare in vitro, pentru inca 2.000 de cupluri, pentru ca la FIV1 avem o rata de succes de 70%: dintre cele 159 de proceduri medicale decontate si finalizate, 112 sunt sarcini confirmate. FIV 1 si-a atins tinta pentru 1.000 de cupluri, acesta este numarul actual al participantilor la program. Este un proiect in care punem mult suflet, noi venim cu cifre pentru ca acesta este tiparul oricarei analize de oportunitate si necesitate, dar fiecare noua speranta pentru un cuplu care intra in program, fiecare noua sarcina, fiecare zambet au o valoare emotionala ce nu poate fi masurata.Beneficiarii vor primi, ca si in cazul FIV 1, vouchere in doua transe: in valoare de 4.600 de lei pentru medicamente si in valoare de 9.200 de lei pentru procedurile medicale. Regulamentul acestui proiect va avea amendamente suplimentare fata de proiectul anterior, in acord cu solicitarile primite in aceasta perioada", afirma primarul general, Gabriela Firea.Proiectul "O sansa pentru cuplurile infertile - FIV 2" se va derula in farmaciile si in unitatile sanitare specializate in FIV, care, conform regulamentului, indeplinesc criteriile de eligibilitate. Lista acestora si regulamentul vor fi afisate pe site-ul www.assmb.ro.FIV 1 a fost aprobat in sedinta din 28 martie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului general, Gabriela Firea. Bugetul multianual alocat pentru perioada iunie 2018 - decembrie 2019 a fost de 13.800.000 de lei, pentru 1.000 de beneficiari. Pentru 2.000 suma se dubleaza, deci ajunge la 6 milioane de euro.In Romania, se fac 5.000 de fertilizari in vitro pe an, de 10 ori mai putin decat in Europa de Vest.