Primul oras din lume care va instala sisteme wireless de incarcare a taxiurilor electrice

Proiectul va utiliza tehnologia cu inductie, sistemele de incarcare urmand sa fie montate in statiile de taxiuri si sa se conecteze la receivere instalate pe vehicule, a anuntat joi compania finlandeza de utilitati Fortum, transmite Reuters.Incepand, iar Norvegia doreste caIntre alte tari, Marea Britanie si Franta au obiective similare pentru 2040.Fortum, care colaboreaza cu firma americana Momentum Dynamics si Primaria din Oslo, a explicat ca cea mai mare piedica pentru electrificarea taxiurilor a fost pana acum infrastructura, pentru ca dureaza prea mult pentru taxiuri sa gaseasca o statie de incarcare, sa se conecteze, iar apoi sa astepte sa se incarce.Inductia este mai eficienta energetic si permite incarcarea taxiurilor in timp ce asteapta la coada in statie.Norvegia are cea mai mare rata de adoptare a vehiculelor electrice din lume, partial datorita unor stimulente acordate pe termen lung, cum ar fi accesul gratuit sau cu discount pe autostrazi, parcare si puncte de incarcare. Anul trecut, aproapeIn plus, Guvernul excepteaza vehiculele electrice de la taxele aplicate vehiculelor traditionale, intr-o tara care nu are propria industrie de automobile pe baza de carburanti fosili.Cu o populatie de numai cinci milioane de persoane, in Norvegia au fost cumparate anul trecut 46.143 de vehicule electrice, fiind cea mai mare piata din Europa, inaintea Germaniei, cu 36.216 unitati, si Frantei, cu 31.095 de unitati, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor Europeni de Automobile.