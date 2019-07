Primul serviciu de car-sharing cu masini electrice se lanseaza azi in Romania si taxeaza la minut - iata tariful

Ziare.

Clientii interesati sa foloseasca acest serviciu de car-sharing pot localiza, prin intermediul aplicatiei de pe telefon a companiei, masina cea mai apropiata de locul in care se afla, o pot rezerva, dupa care se pot urca la volan si o pot conduce pana la destinatia dorita, unde o parcheaza.Deschiderea masinii, activarea motorului si inchiderea masinii se realizeaza electronic, de catre client, din aplicatia de pe telefon, au precizat reprezentantii Spark Romania, intr-o conferinta de presa.Cele doua modele de masini oferite de platforma Spark sunt Renault Zoe si Nissan Leaf.Pentru inchirierea unui Nissan Leaf, model cu autonomie de 240 kilometri, pretul este de 1,40 lei pe minut, cu plafon maxim de pret de 260 lei pentru 24 de ore.Costul include si consumul de energie electrica al masinii, iar clientii nu sunt nevoiti sa alimenteze automobilul cu energie.Flota auto a companiei pentru Bucuresti include in total, pentru moment, 50 de masini, care urmeaza sa fie lansate gradat in trafic in urmatoarele luni. Compania spera sa ajunga pana la sfarsitul anului la un numar de 100-120 de vehicule in Bucuresti.Managerul Spark Romania, Iordan Tonchev, a dat asigurari ca informatiile privind datele clientilor sunt securizate de o echipa specializata in GDPR.Acesta a mai afirmat ca utilizarea unei singure masini in regim de car-sharing poate inlocui in trafic pana la 15 masini folosite in regim personal."In Vest, deja ideea de car-sharing a inceput sa prinda destul de mult, in zona noastra mult mai putin. Ideea este ca s-a ajuns la o concluzie ca, practic, masina personala nu este folosita foarte mult, probabil cam 96% din timp. Ea sta parcata pe undeva. O folosim de dimineata, ajungem la birou, apoi sta parcata. Ne ducem acasa, o parcam la loc si exista cheltuieli, costuri, indiferent daca folosim masina. Si practic s-a nascut aceasta idee de car-sharing, practic mai multa lume inchiriaza masina.Din experienta altor tari s-a constatat ca o singura masina in car-sharing poate inlocui in trafic de la 5 pana la 15 masini. Efectele pentru utilizator - o data este o scadere de costuri, pentru ca tu nu mai ai de achitat intretinere, taxe", a adaugat Iordan Tonchev, managerul Spark Romania.