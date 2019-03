Proiect de lege initiat de Tariceanu: 10% din autoturismele cumparate de autoritatile publice sa fie electrice

Ziare.

com

Initiativa legislativa a presedintelui Senatului propune modificarea OUG 80/2000 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice."La data intrarii in vigoare a prezentei legi se introduce obligativitatea pentru toate entitatile prevazute in prezenta ordonanta, care achizitioneaza mai mult de 10 autoturisme anual, ca un procent de minimum 10% din totalul acestora sa fie autoturisme electrice, al caror pret unitar nu poate depasi suma de 35.000 euro, inclusiv TVA", arata propunerea legislativa a lui Calin Popescu Tariceanu care introduce un nou punct in OUG.Liderul ALDE argumenteaza ca proiectul are ca scop stimularea autoritatilor publice de a utiliza autoturisme electrice."Completarile pe care aceasta initiativa le avanseaza la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata prin Legea nr. 242 din 2002 publice au ca scop stimularea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administratiilor publice centrale si a institutiilor publice din subordinea acestora, precum si a consiliilor locale si judetene de a folosi si autoturisme actionate electric", arata Tariceanu, in expunerea de motive a initiativei legislative.Totodata, presedintele Senatului spune ca "aceasta initiativa reprezinta un pas semnificativ in folosirea autoturismelor electrice de catre autoritatile publice, va diminua consumul de benzina si motorina, va ajuta la reducerea poluarii si va promova deopotriva o dezvoltare sustenabila economica si ecologica. Astfel, prin obligativitatea autoritatilor care achizitioneaza mai mult de 10 autoturisme anual, ca un procent de minim 10% din totalul acestora sa fie autoturisme electrice, va creste cota de piata si comercializarea vehiculelor curate", mai afirma Calin Popescu Tariceanu.Proiectul de lege a fost inregistrat la Senat, for decizional fiind Camera Deputatilor.