Topul celor mai vandute marci de masini electrice si hibride din Romania

Piata masinilor electrice si hibride din Romania

Electrice

Plug-In

Hibrid

Programul Rabla Plus a fost un succes anul trecut

Ziare.

com

Potrivit unui studiu realizat recent de Ipsos, 42% dintre romanii chestionati au sustinut ca, cel mai probabil, viitoarea lor masina va fi una electrica.Principalele motive pentru care sunt interesati de astfel de automobile sunt reducerea emisiilor poluante si reducerea costurilor cu carburantii.Pe de alta parte, cei care nu doresc sa cumpere o masina electrica au identificat trei cauze principale pentru aceasta decizie. Cea mai importanta ramane pretul prea mare al masinilor electrice, lucru mentionat de 75% dintre participantii la studiu, in ciuda faptului ca Romania ofera cel mai mare bonus pentru achizitionarea de astfel de vehicule dintre tarile incluse in studiu (echivalentul a aproape 10.000 de euro).De asemenea, 41% dintre romani considera ca autonomia masinilor electrice este prea mica, in timp ce 48% sustin ca infrastructura de statii de incarcare este redusa.La studiul Ipsos au participat 3.877 de persoane din Romania, Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia si Turcia. Potrivit datelor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile, romanii au achizitionat in perioada ianuarie-noiembrie 2019 un numar de 6.015 masini electrice si hibride, cota de piata fiind de 3,8%, cu un procent peste cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au vandut 4.017 unitati.Iata clasamentul marcilor preferate de romani in primele 11 luni ale anului trecut:RENAULT - 378 unitatiNISSAN - 375BMW - 214VOLKSWAGEN - 203SMART - 161JAGUAR - 34AUDI - 18MERCEDES BENZ - 3MITSUBISHI - 133 unitatiVOLVO - 74BMW - 50LAND ROVER - 38PORSCHE - 35MERCEDES BENZ - 10TOYOTA - 9MINI - 4TOYOTA - 3.624 unitatiLEXUS - 226SUZUKI - 109FORD - 88HONDA - 79KIA - 67HYUNDAI - 64LAND ROVER - 3In cadrul programului Rabla Plus, destinat cumpararii de masini eco-friendly, romanii pot beneficia de un ecotichet de 45.000 de lei, dar care sa nu reprezinte mai mult de 50% din pretul de comercializare al unui autovehicul nou, pur electric.In cazul achizitionarii unui autovehicul electric, plug-in, cu sursa de alimentare externa, cumparatorul poate primi 20.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare al autovehiculului.Acest tip de autovehicul hibrid trebuie sa genereze o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km (maximum 70 g CO2/km, conform standardului WLTP).De asemenea, accesarea Programului Rabla Plus nu este conditionata de casarea si radierea unui autovehicul uzat, insa prima de casare oferita in cadrul Programului Rabla Clasic se poate cumula cu ecotichetul prevazut de Programul Rabla Plus.In cazul in care solicitantul caseaza o masina mai veche de 8 ani si decide sa achizitioneze un autovehicul nou electric, beneficiaza atat de prima de casare de 6.500 lei, cat si de ecotichetul de 45.000 de lei.In situatia achizitionarii unui autovehicul electric hibrid plug-in, cumparatorul va incasa prima de casare de 6.500 lei si ecotichetul de 20.000 de lei.Pentru 2019, bugetul initial al programului Rabla Plus a fost de 15 milioane de lei si a fost epuizat in nici patru luni de la lansarea programului. Prin urmare, in iulie, statul a venit cu o suplimentare de inca 15 milioane de lei , asta in conditiile in care aceasta suma a fost alocata pentru intreg anul 2018.Ramane de vazut care va fi bugetul alocat pentru 2020.