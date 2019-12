Turcia investeste aproape 4 miliarde de dolari in productia de vehicule electrice

Ziare.

com

In urmatorii 13 ani, proiectul ar urma sa atraga investitii de 22 de miliarde de lire turcesti (3,7 miliarde de dolari) si va beneficia de sprijin din partea statului, prin reduceri de taxe si infiintarea unei facilitati de productiei intr-un mare hub auto, orasul Bursa din nord-vestul tarii.Pana in 2021, la noua facilitate va fi lansata o masina care va fi fabricata integral in Turcia. Aici vor fi lucra 4.000 de muncitori si vor fi produse cinci modele. Guvernul de la Ankara a garantat ca va cumpara 30.000 de vehicule pana in 2035.Turcia exporta masiv in Europa automobile produse de gigantii din industria auto globala, inclusiv Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota si Hyundai.De acest proiect se va ocupa consortiul Turkey's Automobile Initiative Group (TOGG), infiintat in 2018 de cinci grupuri industriale: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell si Zorlu Holding. Seful consortiului este fostul director al Bosch, Gurcan Karakas.In octombrie, un purtator de cuvant al Volkswagen AG anuntase amanarea deciziei privind construirea unei fabrici in Turcia de catre grupul auto german, pe fondul criticilor internationale la adresa operatiunilor militare derulate de Ankara in Siria si al temerilor legate de efectele potentiale asupra imaginii VW.Volkswagen analizase mai multe posibile locatii pentru noua sa fabrica din Europa de Est, inclusiv Romania, Serbia si Bulgaria, dar pana la urma grupul german a optat pentru Turcia. In Manisa, la 40 km de orasul Izmir, ar fi urmat sa se construiasca o uzina cu o capacitate anuala de productie de 300.000 de vehicule.Aici ar urma sa fie fabricate modelele Passat si Skoda Superb, incepand din 2022.