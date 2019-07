Un olandez a strabatut 34 de tari cu o masina electrica: Mi-a luat 3 ani, dar am vrut sa arat ca se poate

Ziare.

Wiebe Wakker si-a inceput calatoria in martie 2016, plecand din Amsterdam. La volanul masinii sale electrice - pe care a botezat-o Blue Bandit - a strabatut tara dupa tara pana a ajuns in Iran. Nu s-a oprit acolo ci a continuat pana India. Si apoi a plecat din nou, ajungand pana in Australia. In cele din urma, a vrut sa se opreasca. Dar n-a facut-o, ci a calatorit si pana in Noua Zeelanda. Per total, Wiebe Wakker a vizitat nu mai putin de 34 de tari la volanul lui Blue Bandit.Saptamana trecuta - dupa 3 ani si o zi pe drum - Wiebe Wakker a parcat in orasul neozeelandez Bluff si a anuntat ca, in sfarsit, si-a incheiat lunga calatorie calatorie. Cu toate astea, va trebui sa conduca si pana la Auckland (cel mai mare oras din Noua Zeelanda) de unde sa se urce pe un vapor care sa-l aduca inapoi in Olanda."Am vrut sa fac ceva care sa inspire. Am vrut sa arat intregii lumi ca poti sa pleci din Amsterdam, la volanul unei masini electrice, catre orice parte a lumii", a declarat danezul, la finele cursei, potrivit Televiziunii Nationale din Noua Zeelanda Wiebe Wakker a tinut si un jurnal online de calatorie, iar asta i-a permis sa isi finanteze intreagul drum din donatii. In plus, a dormit la localnici si le-a acceptat acestora invitatiile la masa, ori de cate ori a avut ocazia.G.K.