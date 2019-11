Volkswagen ID.3 1ST vine in premiera in Romania. Il poti vedea doar in acest weekend!

Ziare.

com

se va afla in perioadala parterul centrului comercial, in Bucuresti, fiind disponibil publicului larg.ID.3 1ST esteprodusa de Volkswagen, dejain intreaga lume, si in numar mare in Romania.Modelul este produs in premiera pe platforma Volkswagen destinata exclusiv autovehiculelor electrice, MEB, unNoul ID.3 1ST va fi disponibil pe piata din Romania incepand cu vara anului viitor, in trei pachete de echipare -pentru piata locala incep de la 36.072 de euro pentru varianta Standard, 41.786 de euro pentru Plus si 47.505 de euro pentru varianta Max, fara subventii.De asemenea, toate versiunile ID.3 1ST pun la dispozitie, respectiv alb (Glacier White), gri (Manganese Grey) si turcoaz (Makena Turquois).ID.3 1ST va ajunge la clienti cu, deoarece inclusiv productia acestuia este realizata aproape complet fara emisii de poluare.Modelul este produs la, cea mai mare fabrica de productie destinata masinilor electrice din Europa, adaptata complet la productia electrica dupa investitii de aproximativ 1.2 miliarde de euro.Procesul de productie de la Zwickau este bazat exclusiv pe energie regenerabila inca din 2017.Volkswagen va fi primul producator auto de pe piata locala care va oferila statiile electrice disponibile la toti distribuitorii sai autorizati, cu o limita de 2.000 kW/h (la un consum estimat de 15 kW ora, respectiv 13,333 Km).ID.3 1ST beneficiaza, de asemenea, dede 100 kW (pentru incarcare la curent continuu) si de 11 kW (pentru incarcare la curent alternativ).De asemenea,, respectiv prize de inalta performanta pentru incarcarea rapida a autovehicului la domiciliul clientului.Planurile Volkswagen pentru mobilitatea electrica sunt lansarea asi comercializarea a pestepana in 2028.