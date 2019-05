15 sfaturi pentru mentenanta masinii tale ca sa reziste mai mult

Ziare.

Schimbarea uleiului, verificarea presiunii in anvelope si inlocuirea pieselor atunci cand este necesar va pot economisi bani pe termen lung si va pot ajuta sa credeti ca aveti o masina noua si functionala.Top 15 sfaturi de intretinere pe care trebuie sa le urmati pentru ca masina sa reziste mult mai mult, primite de la AutoAtu Multe probleme la masina se datoreaza unor filtre de aer defecte atasate acestora si uzurii cauzate de acestea. Ar trebui sa va schimbati filtrele la fiecare 12 luni sau dupa 12000 mile. Nu ignorati aceasta intretinere, deoarece ar putea duce la probleme cu AC si va ajuta sa respirati aer curat in masina dumneavoastra.Acestea trebuie sa fie verificate regulat. Efectuarea unui obicei pentru a le verifica va poate economisi multi bani. Puteti face acest lucru o parte din rutina saptamanala. Nu stiti niciodata cand ar putea aparea o scurgere. Acest lucru ar trebui sa dureze aproximativ 10 minute.Nu ignorati indicatorul de baterie descarcata de pe tabloul de bord si verificati bateria. De asemenea, verificati daca exista scurgere sau orice alt mineral care se acumuleaza in jurul acestuia. Curatati-l cu o perie de curatare a bateriei si faceti acest lucru ori de cate ori este necesar.Daca observati ca motorul dumneavoastra nu functioneaza la fel de bine, motivul ar putea fi bujiile. Daca aveti instrumentele corecte, scoateti o bujie si verificati daca se formeaza funingine sau ulei.Inlocuiti-le daca este necesar sau la intervale regulate. Acestea pot dura pana la 60.000 mile, dar pot dura numai 20.000 de kilometri in functie de tip.Anvelopele nu poarta aceleasi cantitati in fiecare locatie a masinii. Prin rotirea anvelopelor din fata si din spate, echilibrati uzura si prelungiti durata de viata a anvelopei.Asigurati-va ca anvelopele masinii dumneavoastra sunt echilibrate si aliniate. Pneurile nealiniate pot purta anvelope si pot cauza pierderea controlului asupra masinii in anumite conditii.Parbrizul murdar se poate dovedi a fi o multime de probleme daca acestea nu sunt curatate in mod regulat si ar putea provoca accidente . Este foarte important ca soferul sa aiba o vedere clara asupra drumului pentru a asigura siguranta in timpul conducerii.Daca sezonul ploios se apropie, verificati stergatoarele si inlocuitile ori de cate ori este necesar. Utilizarea stergatoarelor deteriorate poate provoca zgarieturi la geam si va pot bloca vedereaInspectati in profunzime cureaua de distributie de fisuri. Daca aceasta esueaza, pot provoca daune celeilalte parti ale motorului, creand o factura de reparare mare.Se recomanda verificarea la 60.000 de mile.Furtunurile care transporta lichidul de racire al motorului se pot deteriora foarte repede, deoarece transporta fluide de inalta presiune. De asemenea, furtunurile incalzitorului se confrunta cu aceeasi problema cu cea a lichidului de racire.Un sistem eficient de franare va opri masina in mod eficient, fara probleme. Franele bune vor asigura siguranta dumneavoastra si va vor ajuta sa aveti mai mult control.Pentru a va asigura ca franele masinii functioneaza bine, ar trebui sa le inspectati cel putin o data la sase luni. Retineti ca atunci cand inlocuiti franele, va trebui fie sa inlocuiti rotoarele, fie sa le refaceti. Inlocuirea rotoarelor este uneori mai ieftina si mai sigura.Acoperiti masina atunci cand nu o utilizati sau incercati sa o pastrati in garaj.Felul in care conduceti influenteaza masina. Daca conduceti prea agresiv, atunci masina se va uza mai repede si exista sanse mai mari de deteriorare mecanica a masinii. Prin conducerea defensiva si calma, nu numai ca va asigurati mai putina uzura a masinii dat micsorati costurile cu combustibilul.Daca aveti un obicei de a decola rapid si de a aplica brusc franele, atunci aceasta poate cauza uzura masinii.Este important sa inspectati motorul pentru resturile sau orice altceva care ar trebui sa fie acolo.Daca doriti sa curatati motorul, exista cateva optiuni de alegere. Nu utilizati echipamente daunatoare, cum ar fi o perie de sarma sau furtun sub presiune (poate daca sunteti foarte atent), deoarece acestea pot dauna motorului si pot deteriora componentele.Echipati masina cu instrumentele potrivite, astfel puteti rezolva orice problema in loc sa asteptati pe cineva sa va ajute.Unele obiecte necesare: o lanterna, cabluri de legatura, anvelope de etansare, un set de scule, un multimetru, banda Gorilla, manusi, o oglinda telescopica, un cutit si o franghie.Inlocuiti sau reparati farurile si verificati claritatea obiectivului farurilor.Daca aveti nevoie sa eliminati opacitatea farului, incercati un set de restaurare pentru a va ajuta sa pastrati lumina stralucitoare.Cel mai bun mod de a mentine interiorul este sa faceti o curatenie rapida ori de cate ori iesiti din masina. Pastrati un spray de curatare si o carpa de panza la indemana, iar masina va fi intotdeauna curata si noua.