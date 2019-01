5 sfaturi pentru protejarea anvelopelor

Depozitarea anvelopelor

Repararea anvelopelor

Echilibrarea rotilor

Verificari de rutina

Stilul tau de condus

Ziare.

com

De asemenea, ai putut observa de-a lungul timpului ca anvelopele prezinta semne de uzura, care se datoreaza nu doar faptului ca sunt rulate excesiv, ci si depozitarii incorecte.In aceste conditii, ar trebui sa stii care sunt cele mai bune metode prin care vei prelungi viata anvelopelor masinii tale!In cazul in care ai doua randuri de anvelope, respectiv un set pentru vara si unul de iarna, esti nevoit ca pentru o perioada de cateva luni sa le depozitezi pe unele dintre ele. Ei bine, in cazul in care aceasta depozitare nu se face corect, risti ca anvelopele sa se deterioreze dupa acele cateva luni in care nici macar nu au fost utilizate.In primul rand, trebuie sa stii ca anvelopele trebuie depozitate intr-o zona ventilata si uscata. Este recomandat ca ele sa fie stocate intr-un spatiu ferit de lumina directa a soarelului si de precipitatii.De asemenea, ai grija sa protejezi anvelopele de obiecte periculoase pentru integritatea lor, precum cuiele sau metalele ascutite. Nu in ultimul rand, atunci cand transporti anvelopele dintr-un loc in altul, este indicat sa porti niste manusi de protectie!Desigur, ai posibilitatea de a opta pentru anvelope all season , pe care le poti folosi pe tot parcursul anului, eliminand, deci, etapa depozitarii cauciucurilor.Vrem sau nu sa se intample asta, cu totii ajungem mai devreme sau mai tarziu sa ne confruntam cu diverse probleme la nivelul anvelopelor. In cazul in care stii ca una dintre anvelopele masinii tale are o problema, este recomandat sa apelezi la un tehnician sau la un distribuitor de anvelope autorizat.De cele mai multe ori, daunele in cazul anvelopelor sunt interne, ceea ce inseamna ca nu au cum sa fie observate de la exterior. In aceste conditii, un specialist va inlatura anvelopa de pe janta si o va verifica.In cazul in care simti ca o parte a masinii este mai grea sau mai usoara decat restul, sau ca masina opune o rezistenta mai mare la manevre decat in mod obisnuit, este foarte probabil ca una dintre roti sa nu fie in echilibru. Iar in acest caz, nu numai ca apar vibratii in timp ce conduci, dar si uzura anvelopelor este inevitabila.Asadar, trebuie sa fii atent la echilibrarea rotilor, aceasta protejand suspensia, sistemul de directie si stabilitatea masinii.Pentru protejarea anvelopelor se impun, de asemenea, verificari periodice de rutina. Spre exemplu, este recomandata verificarea presiunii anvelopelor in mod regulat. De regula, aceasta verificare se face o data pe luna, atunci cand pneurile sunt reci.Este recomandat sa verifici si alinierea pneurilor, in special in cazul in care tocmai ai lovit ceva pe drum, spre exemplu, o bordura. In cazul in care alinierea nu este corecta, anvelopele se vor uza mult mai rapid.Unghiul de fuga trebuie, de asemenea, verificat anual. Asa cum stii si tu, conditiile de drum din tara noastra nu sunt cele mai perfecte, denivelarile si gropile putand aduce probleme serioase functionarii normale a masinii. In cazul in care unghiul de fuga este deviat, anvelopele se vor uza puternic atat in interior, cat si pe exterior.Oricat de mult ai fi incantat de un stil ceva mai sportiv de condus, este recomandat sa il eviti. Spre exemplu, orice demaraj si franare excesiva va face ca viata anvelopelor masinii tale sa se scurteze in mod considerabil. Se spune ca un stil sportiv de condus reduce, aproape la jumatate, durata de viata a cauciucurilor.