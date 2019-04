7 sfaturi pentru soferii incepatori pe care nu le-ai invatat la scoala de soferi

Ziare.

com

Pe parcursul procesului de invatare ai pe cineva in permanenta langa tine, mai exact pe instructorul auto, insa adevaratul test il treci atunci cand esti pe cont propriu si nu este nimeni in jur care sa iti spuna ce sa faci.Soferii incepatori descopera o multime de lucruri noi dupa primele 10 minute petrecute la volan. Experienta este cel mai buna profesor, insa chiar si profesionistii invata zilnic cum sa faca fata anumitor situatii.Pentru ca in practica totul este diferit, iata cateva sfaturi utile pentru orice incepator in ale condusului.Siguranta ta in trafic depinde foarte mult de o masina echipata corespunzator, care functioneaza in conditii optime. La scoala de soferi, acest aspect nu iti este predat, pentru ca mentenanta autoturismului pica in sarcina instructorului. Pentru propria ta masina, orice sunet neobisnuit trebuie verificat de un mecanic.Daca autoturismul nu merge bine, vei crede ca nu stii tu sa conduci. Luminile sunt importante pentru vizibilitate pe carosabil, lichidul de servodirectie te ajuta sa schimbi mai usor directia masinii, iar cel de transmisie este esential pentru a controla traiectoria.Uleiul ajuta masina sa mearga mai lejer, placutele de frana bune evita situatiile neplacute, antigelul este important iarna si cauciucurile asigura aderanta pe drum.Ca incepator, cu siguranta nu stii ce sa verifici mai intai, asa ca cel mai indicat este sa mergi regulat la un service auto. Tine cont ca piesele care au o origine incerta sau componentele care nu au fost dedicate modelului pe care il conduci sunt cei mai mari dusmani al autoturismului.Opteaza pentru produse originale si cauta oferte de pret pentru piese auto Audi A6 sau cele necesare automobilului tau si vei observa diferenta.De obicei, autoturismul folosit la scoala de soferi beneficiaza de oglinzi suplimentare. Tranzitia de la utilizarea acestora la folosirea oglinzilor normale pentru a te asigura nu este deloc simpla.De aceea, stapanirea abilitatii vizuale pentru a verifica unghiurile moarte te va ajuta sa eviti cu usurinta lovirea altui participant la trafic.Pentru zonele pe care nu le poti observa in oglinda, ai nevoie doar de o simpla intoarcere a capului peste umar. Astfel, te vei asigura ca drumul este liber, mai ales atunci cand treci de pe o banda pe cealalta.Majoritatea soferilor incepatori se confrunta cu situatia de a nu sti cum se asaza masina pe sosea. Este nevoie de un control bun si putina practica. Iti recomandam o metoda eficienta: pune o sticla de plastic turtita in fata masinii.Exerseaza calcand sticla intai cu roata dreapta, apoi cu cea stanga. Vei invata sa simti pozitia rotilor pentru a sti cum sa eviti anumite obstacole. De asemenea, atunci cand parchezi, nu realizezi daca pneurile raman drepte.In aceasta situatie, misca volanul usor doar dupa ce ai plecat de pe loc pentru a vedea in ce directie o va lua masina. Daca intr-o intersectie urmeaza sa virezi la stanga si trebuie sa cedezi trecerea, intoarce rotile in momentul manevrei.In cazul in care te va tampona cineva din spate si acestea sunt intoarse, vei ajunge pe contrasens, lovind celelalte masini.Un alt aspect esential in ceea ce priveste rotile este legat de presiunea anvelopelor. Poti verifica asta foarte simplu, deoarece vei gasi indicatoare de presiune in aproape fiecare statie de alimentare.Cauciucurile cu presiunea aerului scazuta conduc la instabilitatea masinii in viraje din cauza pierderii aderentei si cresterea distantei de franare.In anumite cazuri, daca pneurile sunt foarte uzate, acestea se pot dezintegra. Verifica in manualul masinii care este presiunea ideala pentru rotile autoturismului tau, in functie de anotimp.Multi oameni nu stiu ca oglinda cretrovizoare poate fi adaptata conditiilor de drum pe timp de noapte.Mai precis, stralucirea farurilor masinii aflate in spate reflecta in oglinda si asta te poate incomoda la condus. In cazul masinilor performante, schimbarea se face in mod automat.Daca masina ta nu beneficiaza de acest lucru, tot ce trebuie sa faci e sa inclini usor comutatorul de sub oglinda spre tine pentru a reduce reflexia luminii.Pe cat poate parea de ciudat, pe atat este de eficient. Daca sunt zone pe carosabil acoperite cu apa, incetineste si treci fara a shimba directia sau viteza de deplasare.Atunci cand conduci repede exista riscul de acvaplanare. In plus, poate intra apa la motor si vei ajunge cu siguranta in sevice din aceasta cauza.De aceea, dupa ce treci de zona cu apa, nu opri masina si nu accelera brusc. Apasa pedala de ambreiaj, apoi frana de cateva ori, frecarea va produce caldura si apa se va evapora rapid.Atunci cand conduci, nu trebuie sa te raportezi doar la ceea ce se afla in imediata apropiere a masinii tale. Invata sa vizualizezi si sa planifici miscarea cat de departe poti sa vezi in fata.Acest obicei te va ajuta sa identifici orice pericol sau obstacol de pe sosea si iti va oferi timp pentru a le evita. Miscarile masinilor care circula mai in fata sunt importante.De exemplu, daca un camion aflat inainte schimba banda, este posibil sa fie ceva pe carosabil, asa ca poti face acelasi lucru pentru a nu ramane blocat.Rabdarea este o virtute importanta atunci cand esti la volan. Acorda-ti timp sa inveti tot ceea ce este necesar pentru a deveni un sofer bun. Cu atentie si disciplina, vei reusi sa gestionezi fiecare situatie din trafic.Tine cont de lucrurile invatate la scoala de soferi si incearca sa descoperi cat mai multe trucuri care te vor ajuta in aceasta lunga calatorie.