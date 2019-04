Achizitionez un autoturism sau optez pentru leasing operational?

Ziare.

Din anumite perspective, leasingul operational reprezinta o investitie, in timp ce cumpararea vehiculului reprezinta o achizitie. Formele de finantare sunt diferite, prezentand atat avantaje, cat si dezavantaje:reprezinta inchirierea unui vehicul sau a unei flote de masini pentru compania pe care o conduci, cu scopul de a facilita mobilitatea angajatilor.Practic, pe perioada contractului platesti o rata lunara pentru vehiculul pe care il conduci, respectand clauzele contractuale. Aceasta modalitate presupune consultarea unui specialist in alegerea celei mai bune oferte, in functie de tipul de vehicul pentru care optezi sau de numarul de masini prezente in flota ta.O intrebare foarte des intalnita la Arval este "Raman cu masina la final?". Spre deosebire de achizitionarea vehiculului, leasingul operational inchiriaza bunul in schimbul unei rate lunare, discutate si agreate cu specialistii Arval.Alegerea unui contract de tip leasing operational poate fi o solutie pentru tinerii antreprenori aflati la inceput de drum sau pentru cei ce conduc Intreprinderi Mari si Mici. Acestea nu au suficiente resurse financiare pentru a achizitiona vehiculele necesare deplasarii in cadrul diferitelor proiecte.Aici intervine leasingul operational ce permite semnarea contractului conform ofertei personalizate in functie de bugetul companiei.Achizitionarea definitiva a unui vehicul se poate face prin leasing financiar sau prin cumparare cu plata integrala la reprezentanta sau dealer auto.Acest proces presupune blocarea unor sume pentru a face tranzactia, avand ca rezultat vehiculul ce devine proprietate.Aceasta modalitate de achizitionare iti ofera posibilitatea de a alege orice model de masina, tip de combustibil si an de fabricatie, iar pretul variaza in functie de alegerile facute.Leasingul financiar se aseamana cu leasingul operational, necesitand plata unei rate lunare pe o perioada determinata.Cu gandul de a crea avantaje angajatilor si top management-ului, companiile recurg la optiunea de a cumpara vehiculele pentru a fi proprietari pe o perioada indelungata. O alta optiune de achizitionare a unui vehicul este licitatia, eveniment la care participa si companiile de leasing operational cu automobilele aflate la final de contract.Sunt prezente pe piata companii de leasing operational ce recurg la revanzarea masinilor din flota auto, dand posibilitatea fostilor clienti de a participa la licitatie si de a achizitiona vehiculul pe care l-au condus.Leasingul operational sustine ideea de inchiriere, tratand masina ca pe un bun care ajuta la desfasurarea activitatilor in diferite domenii, totul contra unei rate lunare. Este o optiune foarte des accesata atat de catre IMM-uri, cat si de companiile mari de pe piata locala.In ceea ce priveste cumpararea, aceasta prezinta o solutie de lunga durata, deoarece vehiculul ramane in proprietatea companiei.