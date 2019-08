Ai o masina Aston Martin si nu stii unde s-o tii? Compania construieste acum "barloguri" ca-n filmele cu spioni (Foto)

*Foto: Aston Martin

In cadrul programului numit, parte a serviciului de personalizare, compania va lucra cu clientii pentru a construi structuri care pot porni de la garaje minimaliste, care se contopesc desavarsit cu casa clientului, la galerii care pot adaposti o intreaga colectie de masini sau la "barloguri" subacvatice secrete in care te astepti sa-si ascunda supermasina un raufacator din filmele cu James Bond.Clientii vor colabora cu echipa de design a companiei, dar si cu arhitecti renumiti, selectati in functie de zona si de tipul fiecarui proiect in parte, noteaza Business Insider Programul poate fi extins astfel incat sa poata fi construita chiar o casa intreaga in jurul masinii.Cat va costa un astfel de proiect nu stim inca, dar, daca tinem cont de faptul ca cel mai recent model Aston Martin, Valkyrie, porneste de la 3,2 milioane de dolari, probabil ca termenul "piperat" este prea moderat pentru a descrie preturile.Compania a prezentat cateva machete pentru ca cei interesati sa-si faca o idee in legatura cu diversitatea optiunilor pe care le au la dispozitie si cu cat de sus pot merge pe scara excentricitatii.C.S.