Aproape 775.000 de vehicule Mercedes-Benz vandute in Europa vor fi chemate in service

Anuntul a fost facut dupa intalnirea pe care Andreas Scheuer, ministrul german al Transporturilor, a avut-o luni dupa-amiaza cu directorul general al grupului auto Daimler, Dieter Zetsche.In urma verificarilor, Autoritatea germana pentru transport rutier (KBA) a depistat ca vehicule Mercedes-Benz cu motoare diesel sunt dotate cu softuri ilegale pentru controlul emisiilor. Astfel de dispozitive au fost depistate la modeleIn total, este vorba de 774.000 de masini, dintre care 238.000 sunt inmatriculate in Germania."Guvernul Germaniei va ordona chemarea imediata in service a 238.000 de vehicule produse de compania Daimler din cauza montarii unor dispozitive neautorizate", a comunicat Ministerul german al Transporturilor.Compania Daimler s-a angajat sa coopereze cu autoritatile si sa elimine softurile controversate. Compania a confirmat chemarea vehiculelor in service, dar a subliniat ca problema legalitatii dispozitivelor contestate urmeaza sa fie clarificata.