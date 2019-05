Ati avut un accident?

Ziare.

Una dintre cele mai importante sfaturi atunci cand obtineti o masina de schimb nu este sa va multumiti cu orice masina. Lucrand cu o companie de inchirieri renumita, veti putea obtine un vehicul de inlocuire dupa un accident de masina, care va fi cat mai aproape de gusturile si dorintele dumneavoastra, fie ca vorbim despre vehicule mici, eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, masini de lux sau chiar SUV-uri.Un alt sfat pe care sa-l urmati atunci cand incercati sa obtineti o masina de inlocuire dupa un accident este sa va asigurati ca nu platiti nici un cost din buzunar. S-ar putea sa va ganditi ca singura modalitate de a obtine o masina de inchiriat este sa suportati dumneavoastra cheltuielile, dar nu este deloc asa, intrucat in majoritatea cazurilor vom putea sa va ajutam, iar costurile nu trebuie sa fie suportate de dumneavoastra.Daca inca nu ati afla de noi si v-ati decis sa optati pentru o masina de inchiriat pe cont propriu, trebuie sa stiti ca implica anumite costuri suplimentare, pe care le veti suporta dumneavoastra si mai mult decat atat, va trebui sa incercati sa recuperate costurile masinii inchiriate, ceea ce necesita foarte mult timp.In primul rand se deschide un dosar de dauna , iar pentru a realiza acest lucru, veti avea nevoie de amiabila completata atat din partea dumneavoastra, cat si din partea persoanei responsabile de producerea accidentului. Ulterior va trebui sa obtineti documentele aferente, iar pe baza devizului de reparatie se va calcula numarul de zile de care veti beneficia de masina, in functie de cat va trebuie sa stea in service. Si nu in ultimul rand va trebui sa obtineti confirmarea asiguratorului.