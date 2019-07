Ati gasit o masina la mana a doua pe un site de anunturi? Verificati istoricul ei VIN

Ziare.

Va sfatuim sa comandati un raport VIN cu istoricul masinii second hand, gasita pe un site de anunturi, chiar inainte de a contacta proprietarul. Astfel puteti nu doar sa verificati informatiile, ci si sa aflati unele in plus ori, in unele situatii, veti afla ca sunt diferente intre ceea ce prezinta oferta si raportul VIN (Vehicle Identification Number).In acest text, va prezentam un exemplu de masina aflata la vanzare pe un site de anunturi auto pentru care am generat un raport VIN , cu istoricul ei. Autovehiculul este in regula, dar acest lucru nu putea fi validat rapid decat cu raportul bazat pe seria de sasiu.Am verificat kilometrajul care apare indicat in raport pentru a vedea daca el coincide cu cel din textul anuntului. Cei 167000 km apar si in anunt, si in raport, deci kilometrajul este corect indicat de catre vanzator.Pe partea de daune, desi anuntul nu ne informa cu privire la accidente, am putut afla din raportul VIN ca masina suferise o tamponare, in urma careia farul din stanga a fost inlocuit, iar aripa si bara de protectie reparate in service.De asemenea, am aflat informatii in plus despre trecutul acestei masini.MARCA: Volkswagen MODEL: GolfTIPUL CAROSERIEI: HatchbackCLASA VEHICULULUI: MASINA COMPACTATIPUL VEHICULULUI: VEHICULUL DE PASAGERIANUL DE FABRICATIE: 2007DATA FABRICARII: 2007-12-21CAPACITATEA CILINDRICA: 1896VERIFICA CIFRE: NU SE APLICACODUL (CODURILE) MOTORULUI: BXECONFIGURATIA MOTORULUI: Inline EngineTIPUL MOTORULUI: L4TIPUL SUPAPELOR: SOHCCAPACITATEA CILINDRICA: 1896CAPACITATEA CID: 116CAPACITATEA NOMINALA: 1.9CAI PUTERE: 105 KILOWATI: 77TIPUL COMBUSTIBILULUI: DieselSTANDARDUL DE EMISII: EURO 4TRACTIUNE: FWDTIPUL DE TRANSMISIE: ManualAm ales un Volkswagen Golf, o masina apreciata de romani si foarte cumparata, si am copiat seria de sasiu din anunt pentru a genera raportul nostru. Anuntul prezenta corect masina si cuprindea o descriere destul de detaliata, alaturi de cateva fotografii. Totusi, daca masina a mai fost vanduta raportul VIN ar putea cuprinde fotografii din anunturile anterioare.Inca din prima parte a raportului, aflam o multime de informatii despre caracteristicile masinii. Unele sunt noi, altele sunt si in anunt dar astfel le putem confrunta cu ceea ce a scris proprietarul.Sunt interogate cateva zeci de baze de date europene cu masini furate, iar raportul ne linisteste - masina dorita de noi nu este inregistrata in aceste baze de date, apoi numarul VIN este confirmat ca fiind valid si informatiile coincid cu acelea din anunt, adica se aplica exact modelului nostru.Mai puteti citi o lista impresionanta de coduri (explicate) privind dotarile masinii. De exemplu:3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT3QT 3-POINT SEAT BELTS WITH TENSIONER ANDHEIGHT ADJUSTMENT, FRONT3ZB 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECELABEL0A2 4 DOORS 9TC ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)3P1 BRACKET FOR FIRST AID KIT AND WARNINGTRIANGLE5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ3B4 CHILD SEAT ANCHOR FORCHILD SEAT SYSTEM ISOFIXLista este foarte lunga si va permite sa cunoasteti toate dotarile masinii Volkswagen Golf, chiar inainte de a-i scrie vanzatorului.Acestea sunt o parte din informatiile pe care le contine un raport VIN, cu istoricul masinii. Fie ca v-ati decis deja pentru a cumpara o masina de ocazie, fie ca va uitati peste anunturi online si le salvati pe cele care va intereseaza, nu ezitati sa comandati cate un raport cu istoricul masinii, pe baza seriei de sasiu, pe https://verificareavin.ro . Astfel verificati usor datele din anunt si aveti acces la o multime de informatii in plus.