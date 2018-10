Care sunt defectiunile cu care nu treci de RAR

Ce obligatii ai

Ce documente va trebui sa prezinti inainte de inspectie

Spre deosebire de anii din urma, inspectorii au mai imblanzit regulile de primire a certificatului care atesta ca autoturismul este incadrat in normele europene de circulatie, insa asta nu inseamna ca te poti prezenta cu masina la RAR daca aceasta are defectiuni majore sau daca nu intruneste standardele impuse.Noile reguli au fost trecute in Legea nr. 260/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei.Daca nu vrei sa parcurgi intreaga reglementare, am pregatit pentru tine cele mai importante situatii care te vor obliga sa repari masina si sa te intorci ulterior pentru verificarile oficiale, ca sa economisesti timp si bani.Iata cum ar trebui sa te pregatesti inainte de a ajunge la RAR.In primul rand, trebuie sa te preocupe elementele exterioare ale masinii. Mai exact, sistemul de lumini, anvelopele, caroseria si parbrizul masinii tale trebuie sa fie intr-o stare foarte buna.Urmele vizibile de rugina nu vor fi "iertate", asa ca uita-te atent la praguri, la aripi si la portiere pentru a identifica si a putea remedia posibila prezenta a acesteia.Mai apoi, treci pe la service si cere ajutorul unui specialist care poate sa stabileasca daca sistemul de directie este in perfecta stare. Daca mecanicul sesizeaza prezenta unor zgomote la miscarea simpla a volanului, va trebui sa remediezi situatia inainte de a ajunge la RAR.Nu vor trece neobservate nici franele care nu tin, asa ca roaga-i pe cei de la service sa verifice daca placutele de frana si discurile montate pe masina sunt intr-o stare buna.Daca vreuna din aceste componente iti da batai de cap, nu mai sta pe ganduri si comanda piese pentru Ford , Audi, Opel, Volkswagen, Dacia, Renault sau orice marca are masina pentru care vrei sa iei RAR-ul, pentru ca acestea sa fie imediat inlocuite si sa te poti bucura cat mai curand de autoturismul tau.Nu trebuie sa ai doar o masina pusa la punct, ci si un dosar cu toate actele necesare RAR complet, atunci cand vrei sa treci cu bine de inspectie. Iata ce ar trebui sa nu uiti acasa:- certificatul de inmatriculare al autovehiculului sau autorizatia provizorie de circulatie;- cartea de identitate a autovehiculului (in cazul in care masina este in leasing sau apartine unei societati comerciale se accepta o copie dupa cartea de identitate a masinii, stampilata de proprietar, pe care sa apara si mentiunea "conform cu originalul");- cartea de identitate a conducatorului auto care prezinta autoturismul la inspectie;- polita RCA, valabila la data la care se efectueaza ITP.Daca decizi sa risti si conduci o masina fara ITP pe drumurile publice te poti procopsi cu o amenda care pleaca de la 900 si poate ajunge la 2.000 de lei. Respecta legea si condu cu atentie!