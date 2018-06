Ce este simeringul si la ce se foloseste?

Ce trebuie sa stii in cazul unui simering auto?

Simeringul defect poate cauza mari prejudicii

Ce mai comune tipuri de simeringuri sunt cele cu sens de rotatie, fara sens de rotatie si cu buza suplimentara. Un simering este adesea folosit in domeniul auto, la majoritatea componentelor rotative ale motorului si ale trenului de rulare, precum: arbore cotit, arbore cu came, fulie, pompa de ulei, diferential, injector etc.In primul rand, un simering potrivit modelului auto se alege tinand cont de mediul de etansare, temperatura, presiunea, viteza de rotatie a arborelui, expunerea la praf si apa, dimensiunile sale sau materialul din care este construit.La motorul masinii, cele mai comune simeringuri sunt cele pentru supapa, simering distributie, simering planetara si simering pompa servodirectie.De cele mai multe ori, defectarea unui simering conduce la pierderea de lichid (sau ulei) din componenta respectiva, si necesita schimbarea lui pentru a preveni pierderea completa a fluidului si distrugerea piesei. In acest sens, este bine ca acest tip de piesa sa fie schimbata asa incat sa se preintampine pierderea completa a fluidului si distrugerea piesei, odata cu trecerea timpului.De altfel, preturile simering-urilor auto sunt mici in raport cu pagubele produse daca se circula cu ele uzate. Expertii auto spun ca schimbarea acestuia poate reprezenta o operatiune simpla sau mai dificila si poate dura de la cateva minute pana chiar la cateva ore. Totul in functie de locul in care este aceasta piesa amplasata.Daca se constata pierderea de ulei din componenta respectiva, este indicat sa mergi cat mai repede la un service auto autorizat, deoarece in caz contrar poti inregistra probleme serioase la automobilul tau, iar banii pe care ii vei cheltui ulterior vor fi mai multi.