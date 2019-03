Ce piese auto trebuie sa verificam la sfarsit de iarna, ca sa avem o masina care circula in siguranta?

Discurile de frana

Farurile si proiectoarele

Antigelul

Uleiul de motor

Becurile exterioare

Pe timp de iarna, din cauza umezelii de pe suprafata carosabila, dar si a substantelor folosite la deszapezire, discurile de frana au de suferit. In primul rand, apa face ca discurile sa se ovalizeze, atunci cand folosim frana excesiv, de exemplu la franarile repetate in oras sau la coborarea de pe un munte, pe drumuri pline de viraje. Atunci cand franam, discurile se incing, iar atunci cand intram intr-o balta se racesc brusc, ceea ce duce la un fel de calire. Aceasta este si cauza principala a ovalizarii discurilor.Ovalizarea se manifesta ca o vibratie puternica simtita in volan atunci cand punem frana de la o viteza mai mare. In cazul in care exista trepidatii in volan atunci cand franam, discurile sunt ovalizate. In timp, vibratia se accentueaza si poate duce la defectarea altor piese, cum ar fi bielete de directie sau chiar a casetei de directie.Din cauza nisipului folosit de autoritati pentru cresterea aderentei pe carosabil, dar si din pricina sarii, a ghetii si a ninsorii, pe timp de iarna farurile risca sa isi piarda din eficienta. In primul rand, pentru ca suprafata de sticla se matuieste. Nisipul si alte mizerii se comporta ca un smirghel atunci cand circulam si in fata noastra se afla alte masini care le ridica de pe asfalt. Nu degeaba, la final de iarna, multe autoturisme raman cu farurile matuite.In acest caz, e bine sa mergem la un centru care poliseaza farurile, dupa care monteaza o folie de protectie pe ele. Este o metoda buna si ieftina care ne va reda vizibilitatea farurilor, in loc sa le inlocuim cu unele noi. Daca farurile sunt foarte matuite sau au crapaturi, atunci nu avem alta varianta decat sa le schimbam.Lichidul de racire este o consumabila a motorului care trebuie verificata cel mai bine la inceput de iarna, nu la sfarsit, ca sa ne asiguram ca are inca proprietati care ii impiedica inghetul. Dar dupa o iarna in care antigelul si-a facut treaba bine, cand exista si riscul sa gasim pori in radiator din cauza nisipului si a ghetii, e bine sa-l verificam si la final de iarna.In primul rand, sa-i verificam nivelul. Din cauza ca iarna sunt diferente mari de temperatura, putem sa ne trezim cu vreo garnitura crapata sau cu scurgeri de la radiator. Asa ca nivelul trebuie sa fie sus, la cel mai inalt semn al vasului de expansiune. In cazul in care este putin mai jos, nu este o problema, dar trebuie sa adaugam. Daca antigelul a scazut simtitor, trebuie sa gasim cauza si scurgerea, dupa care sa adaugam antigel. Putem verifica si nivelul de inghet sau fierbere, cu un dispozitiv special (foto) care ne arata cat de eficient este.Chiar daca am facut de curand revizia si avem uleiul proaspat, nu strica sa vedem in ce stare este dupa iarna ce tocmai a trecut. Pentru ca uleiul este foarte influentat de temperaturile exterioare. Trebuie sa ne gandim ca uleiul de motor trece de la -10 grade, cat scade temperatura iarna pe timp de noapte, la +100 de grade, cat atinge motorul in sarcina cand e cald.Diferentele de temperatura sunt foarte bine abordate de uleiurile moderne de calitate, pentru ca sunt facute special sa reziste la asa ceva. Dar sunt soferi care circula cu ulei vechi, sub nivel sau pur si simplu s-au dus la un service care le-a taxat uleiul, dar l-au lasat pe cel vechi. Asa ca mai bine verificam singuri. Pe de-o parte, nivelul, uitandu-ne pe clasica joja, pe de cealalta parte, vascozitatea, facand pelicula pe deget si observand daca este curat sau contaminat de impuritati. Un ulei extrem de negru trebuie schimbat urgent.In caz ca circuli cu masina si ai un bec ars, de la orice far sau stop, ramai fara certificatul de inmatriculare si primesti amenda, daca esti prins de Politia Rutiera. Deoarece este considerata o defectiune a sistemului de iluminare. Uite asa, un simplu bec de 5 lei te poate lasa fara talon.La final de iarna, foarte multe masini raman cu becurile arse. Pentru ca intra umezeala in far sau stop, gropile proaspat aparute provoaca socuri si rup filamentul, la fel cum un far incins, stropit cu apa rece pe interior, poate duce la arderea becului. E cert, cele mai multe probleme cu luminile apar in timpul iernii.Mai bine verificam toate becurile autoturismului personal. Asta inseamna faruri, pe toate cele trei faze, pozitie, scurta si lunga, proiectoarele, stopurile, atat pozitii cat si pe frana, inclusiv al treilea stop pe frana. Este obligatoriu, conform legii, sa avem toate becurile functionale, dar si din motive ce tin de siguranta noastra.In concluzie, acestea sunt cateva elemente auto pe care le putem verifica singuri acasa. Ideal este sa vizitam si un service autorizat la sfarsit de iarna, pentru a afla daca exista si probleme la directie sau mecanica. Si, nu in ultimul rand, e bine sa mergem la o spalatorie auto care sa dea cu jet si pe sub caroserie, sa scapam de sare si alte substante de deszapezire care ne pot afecta vopseaua si caroseria.