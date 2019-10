Cele 4 etape de urmat in achizitia unei masini in leasing

Pasul #1 - Alegerea autoturismului

Achizitia unei masini in leasing se realizeaza in cativa pasi specifici, pe care trebuie sa ii parcurgi atat singur, cat si impreuna cu firma de leasing pe care o alegi.Este necesar sa urmaresti cu atentie evoluatia procesului si sa te asiguri ca esti pe deplin informat despre decizia pe care urmeaza sa o iei, pentru ca lucrurile sa se desfasoare conform cu asteptarile tale si tu sa iti achizitionezi autoturismul cel mai potrivit.Iata care sunt pasii procedurali pentru achizitia unui autoturism in leasing:Primul pas, atunci cand te hotarasti sa optezi pentru un leasing, este, normal, alegerea masinii potrivite.In general, atunci cand te hotarasti sa achizitionezi o masina, probabil ca ai deja in minte un model anume.Nu trebuie, insa, sa te grabesti in a lua decizia. Exista o multime de criterii pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand alegi un autoturism.Iata cateva dintre criteriile de care trebuie sa tii cont, atunci cand iti alegi masina:- Pret- Consum- Fiabilitate- Spatiu- Siguranta- Dotari- Cat de scumpe sunt piesele de schimb si disponibilitatea lorMai sunt si alte criterii, care tin de nevoile tale specifice. De exemplu, daca ai familie, ai nevoie de o masina o berlina, insa, daca esti o persoana careia ii place sa mearga in vacanta cu masina, impreuna cu familia, e de preferat un break, pentru ca este mai spatios.De asemenea, daca nu ai familie, si esti pasionat de autoturisme, poti alege o masina sportiva, insa, daca ai nevoie de spatiu pentru a transporta diferite marfuri, poti alege un pick-up, iar exemplele pot continua.Specific, daca vorbim despre achizitia unei masini in leasing, exista si in acest caz o serie de criterii de care trebuie sa tii cont, precum:- Compania de leasing- Rata lunara- Limita de kilometri impusa (daca este cazul)- Avansul- Atribuirea serviciilor de asigurari si mentenanta si alte criterii specificeIn aceasta situatie, poti obtine toate detaliile de la furnizorul pe care il alegi.Dupa ce ai realizat primul pas, in speta alegerea masinii potrivite, urmeaza al doilea pas, si anume:Odata ce ai ales firma de leasing de la care vrei sa iti achizitionezi autoturismul (sau flota de masini), urmatorul consta in obtinerea acordului din partea companiei.In aceasta etapa, furnizorul iti va face o oferta de finantare, pe baza unor negocieri pe care trebuie sa le porti cu acesta.Trebuie sa acorzi atentie sporita acestui pas, deoarece oferta propusa de firma de leasing poate suferi modificari, fie la modul in care este calculat avansul, fie la rata de leasing, fie in ceea ce priveste valoarea asigurarii care iti este atribuita, in functie de masina aleasa.Al treilea pas in procesul de achizitie auto in leasing este incheierea contractului, care va cuprinde descrierea bunului, perioada de leasing, valoarea ratelor lunare de leasing, o serie de drepturi si obligatii pentru ambele parti, raspunederile, in cazul incalcarii drepturilor si obligatiilor, dar si clauze referitoare la conditiile impuse de firma de leasing si informatii despre pachetul de asigurari.Structural, un contract de leasing cuprinde informatii precum:- Partile contractante- Descrierea bunului/bunurilor care fac/e obiectul contractului- Valoarea clara a ratelor de leasing- Perioada contractuala (termenul de plata - minim 12 luni/maxim 60 de luni)- Perioada efectiva de utilizare a bunului/bunurilor, in sistem de leasing- Clauze privind asigurarea obligatorie a bunului/bunurilor- Drepturile si obligatiile partilor contractante- Raspunderile, in cazul incalcarii drepturilor si obligatiilorDe asemenea, contractul mai poate cuprinde si alte informatii, in functie de tipul de leasing (financiar sau operational) si in functie de alte criterii specifice impuse de firma de leasing.Odata incheiat contractul de leasing, urmeaza pasul cu numarul 4, si anume:In ultima etapa, este obligatorie incheierea unei polite de asigurare RCA si/Sau CASCO. Obligativitatea de a avea un anumit tip de asigurare tine de tipul masinii, dar si de alte criterii specifice, impuse de firma de leasing.Odata incheiat si acest ultim pas, vei intra, efectiv, in posesia autoturismului.Trebuie sa ai intotdeauna in minte faptul ca achizitionarea unei masini in leasing reprezinta un angajament pe termen mediu sau lung, iar fiecare abatere de la conditiile impuse in contract pot duce la raspunderi serioase, care pot ajunge pana la pierderea autoturismului si, in unele cazuri, la plata ratelor ramanse pana la finalul perioadei contractuale.Asadar, trebuie sa te asiguri ca esti in deplina cunostinta de cauza in momentul in care aplici pentru un leasing, pentru a evita eventualele neplaceri si pentru a te bucura pe deplin de noua achizitie de la Auto Schunn Romania