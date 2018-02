Cinci masini pe care le poti conduce fara permis

Ziare.

Desi probabil in Romania nu sunt foarte populare, acele masini care pot fi conduse fara permis sunt preferate de multi cetateni din tarile occidentale. Dupa cum v-ati dat seama, principalul avantaj este faptul ca nu veti fi nevoiti sa treceti vreun examen pentru a va urca la volanul unui astfel de vehicul.De fapt, singurul lucru necesar este un atestat pe care il puteti obtine de la o scoala de soferi autorizata.Avantajele oferite de acestea nu se opresc, insa, aici. Autovehiculele au un design placut (chiar daca nu sunt cele mai elegante masini de pe piata), dimensiuni mici si cu un impact scazut asupra mediului inconjurator.De asemenea, nivelul de siguranta oferit de acestea este unul mult mai mare decat in cazul ATV-urilor, scooter-elor sau bicicletelor, in timp ce confortul este comparabil cu cel din interiorul autovehiculelor standard.