Circulatia masinilor din clasa de poluare 0, 1 si 2 sa fie interzisa in Bucuresti ziua - proiect

De asemenea, din anul 2020 ar urma sa fie interzisa in Capitala circulatia autovehiculelor incadrate in clasa de poluare 3, zilnic, in intervalul orar 6:00 - 22:00, prevede proiectul.Din anul 2021, ar urma sa fie interzisa circulatia autovehiculelor incadrate in clasa de poluare 4, zilnic, in acelasi intervalul orar."Fac exceptie de la aceasta restrictie: autovehiculele indreptatite sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase, autovehiculele care efectueaza transport in comun, ambulantele, ale celor care indeplinesc sarcini publice, transporta alimente, respectiv autovehiculele de depanare sau de transport vehicule care au girofaruri galbene. Totodata, in aceasta categorie de exceptie se incadreaza si autovehiculele diplomatilor, militare, autovehiculele care transporta persoane cu handicap locomotor si carele TV", se mai arata in proiect.Conform propunerii, nerespectarea prevederilor ar urma sa constituie contraventie, fiind sanctionata cu amenda de la 500 la 2.000 de lei. Pe parcursul a 60 de zile de la adoptarea hotararii ar urma sa se realizeze o campanie de informare a cetatenilor prin mass-media, retele de socializare si prin afisaj stradal.Consilierul general a precizat ca proiectul urmeaza sa intre in dezbatere publica si ca el va figura pe ordinea de zi a sedintei CGMB din luna mai.Lucian Iliescu a spus ca a discutat si cu reprezentantii altor grupuri politice, pentru a obtine sustinere in vederea adoptarii proiectului. In acest context, membrii grupului ALDE au anuntat ca vor face un amendament referitor la masinile de epoca.In expunerea de motive se arata ca Bucurestiul este unul dintre orasele europene cu cel mai inalt nivel de poluare, mai ales a aerului. Se mentioneaza ca, potrivit datelor Oficiului European de Statistica, in anul 2015 doar 22% dintre locuitorii Capitalei se declarau multumiti de calitatea aerului si 31% de nivelul de zgomot din oras."In contextul Directivei UE 2008/50/EC privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, al masurilor restrictive privind circulatia autovehiculelor care sunt incadrate in clasa de poluare 0, 1, 2, 3, 4 sau nu sunt incadrate in nicio clasa de poluare, pe care tot mai multe orase europene le iau, se constata ca, odata cu eliminarea timbrului de mediu pentru autovehicule, numarul de masini poluante care circula in tara si cu atat mai mult in Bucuresti a crescut substantial.Este imperios necesar a se lua masuri de descurajare a circulatiei cu autovehicule poluante in oras si, venind in intampinarea si completarea masurilor de eliminare a parcului auto poluante care se regasesc in propunerea PMB a Planului Integrat de Calitate a Aerului in municipiul Bucuresti, consider oportuna restrictionarea circulatiei, cel putin pe timpul zilei, a acestui tip de autovehicule.Efectele acestei reglementari sunt pozitive atat pentru mediu (reducerea poluarii din aer), cat si pentru decongestionarea traficului in Bucuresti", a apreciat consilierul general.