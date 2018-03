Cu masina prin gropi: Ce piese se strica cel mai des din cauza drumurilor proaste

Ziare.

Jantele si anvelopele sunt printre cele mai afectate intrucat intra in contact direct cu gropile. Conform statisticilor, gropile strica, in medie, peste 10.000 de anvelope pe an la noi in tara.Si jantele pot avea de suferit intrucat se pot zgaria sau chiar sparge daca impactul cu o groapa este mai serios. Iar impactul este, de obicei, direct proportional cu adancimea gropii.