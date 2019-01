Cum eviti aburirea geamurilor masinii pe timp de iarna

Ziare.

com

Multi soferi se confrunta cu aburirea geamurilor atunci cand hotarasc sa plece la drum, pe timp de iarna. Nu prea multe solutii sunt folositoare in astfel de conditii, astfel ca vei avea de furca atunci cand incerci sa cureti geamurile.Intr-adevar, sistemul de aer conditionat din masina reuseste sa dezabureasca geamurile destul de repede, dar nu este intotdeauna o solutie.Unii oameni nu agreeaza folosirea indelungata a sistemului de AC, in timp ce pentru cei mai ghinionisti, aceasta nu este o solutie in masina pe care o conduc. Alternativa de a conduce cu geamurile deschise poate ca suna bine vara, dar iarna nu e in topul preferintelor.