Cum sa cureti masina de zapada fara sa zgarii vopseaua

Ziare.

com

Dupa o iarna lunga fara zapada in Bucuresti, a inceput sa ninga. Asta e o problema mare pentru soferi. Cu toate acestea, chiar si cei mai putin harnici, care nu au de gand sa dea jos manual zapada, au o solutie inedita.Majoritatea celor care aleg sa isi deszapezeasca masinile folosesc pentru indepartarea stratului de nea un faras de plastic sau o perie. Sau ambele accesorii in acelasi timp. Pentru cei mai lenesi sau mai grijulii soferi, exista o alternativa. Astfel, dotat cu indemanare si o suflanta de frunze, orice sofer doritor poate da jos zapada de pe masina in doar cateva minute.