Cum sa iti pregatesti corespunzator automobilul pentru sezonul rece

Masuri de precautie

Echiparea corespunzatoare a masinii pentru sezonul rece

Pentru a te putea bucura de calatoriile pe care trebuie sa le faci in timpul sezonului rece, citeste periodic informatiile de aici pentru a fi la curent cu ultimele noutati din sfera despagubirilor auto. Astfel, vei avea mereu avantajul cunoasterii celor mai recente stiri si o sa fii pregatit pentru orice situatie pe care o intampini.Fie ca circuli predominant in oras sau in mediul rural, trebuie sa ai realizata o asigurare in caz de accident. Apeleaza cu incredere la JGV.RO , una dintre firmele de avocatura de top din Romania, specializata in asistenta in cazul accidentelor rutiere, dar si in obtinerea despagubirilor materiale pentru astfel de evenimente neplacute.Nu-ti uita niciodata actele acasa si gaseste-le un loc special in automobil. Condu prudent si incearca sa eviti drumurile pe care nu le cunosti, in mod special daca nu detii o harta sau un sistem gps care sa te poata indruma corespunzator.Este esential sa nu neglijezi niciun aspect care iti poate scadea calitatea confortului, ori iti poate afecta sanatatea. Masina trebuie sa fie perfect functionala, asa ca nu amana controalele periodice la service si evita sa faci economii care pot avea repercursiuni negative in viitorul apropiat sau indepartat.Ai grija la calitatea produselor pe care le achizitionezi pentru masina, dar si la profesionalismul si seriozitatea service-ului la care apelezi.Nu neglija schimbarea cauciucurilor pe care le folosesti, deoarece este esential ca automobilul sa poata face fata oricarui drum pe care il parcurge, indifent de distanta sau calitatea carosabilului pe care circuli.Pe lista MUST HAVE a lucrurilor pe care trebuie sa le aiba o masina pentru a fi echipata corespunzator pentru sezonul rece, se numara:* Paturi;* Cel putin o roata de rezerva si un crichet;* Lanturi;* Lopata;* Nisip sau sare;* Racleta;* Stingator;* Trusa medicala completa, echipata corespunzator (inclusiv vitamine, calmante si dezinfectant).Acestei liste i se adauga pentru destinatiile indepartate si:* O lanterna cu baterii de rezerva;* Provizii minime (apa si alimente care nu sunt perisabile);* O harta fizica a drumului spre destinatie.Toamna este ocazia perfecta pentru a face cateva schimbari, asa ca nu ezita sa ii oferi masinii tale un look nou, facandu-i cateva transformari aspectului sau.Fie ca iti doresti doar o noua culoare, fie ca vrei sa faci o transformare majora, apeleaza la specialisti in tuning astfel incat orice detaliu in plus sau in minus sa nu afecteze buna functionare a automobilului tau.Indrazneste sa faci ajustari atat la exteriorul masinii, cat si in interiorul sau.