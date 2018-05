Daca ti-a expirat ITP-ul, ti se anuleaza automat si inmatricularea masinii!

Se prelungeste termenul de achitare al amenzilor contraventionale de la 48 ore la 15 zile

Cum ti se poate suspenda automat certificatul de inmatriculare al masinii?

Amenzi mari, de pana la 5800 lei

In plus li se intocmeste si dosar penal.

Controale la statiile ITP

O data la doi ani pentru automobile.

O data la sase luni pentru taxiuri.

Minore - nu au efect asupra sigurantei vehiculului, nu au impact asupra mediului.

Majore - despre care se poate spune ca ar putea compromite siguranta vehiculului, ar putea pune in pericol alti participanti la trafic, sau ar putea avea impact asupra mediului.

Periculoase - au un risc direct asupra sigurantei rutiere, au impact direct asupra mediului.

Un lucru este sigur, amenzile contraventionale cresc pe zi ce trece, iar termenul de achitare al acestora este stabilit exact, nu poate fi depasit.O noua initiativa legislativa pentru romani este aceea ca ar putea plati amenzile la jumatate intr-o perioada de timp de 15 zile.Daca o persoana este sanctionata cu o amenda contraventionala trebuie sa o achite pe loc, sau poate sa achite doar jumatate din minimul amenzii prevazut de lege intr-o perioada de timp de 15 zile.Timpul este calculat de la data cand se incheie procesul verbal, respectiv din momentul in care se comunica acest lucru soferului.Acesta ar putea fi un lucru avantajos pentru soferii care savarsesc abateri contraventionale, avand in vedere stresul pe care il au in prezent pentru ca trebuie sa plateasca minimul amenzii in termen de 48 de ore.Noile prevederi legislative spun ca incepand din data de 20 mai 2018,Conform noilor prevederi legislative, soferii au mai multe motive de a fi nemultumiti, deoarece in cazul in care vor fi prinsi de politie ca au masina cu Inspectia Tehnica Periodica expirata si cu masina neinmatriculata pot primi:In anii trecuti multe ITP-uri se faceau pe sub mana si astfel au existat masini care plecau de la service-urile de ITP nerespectand complet regulile de functionare, ba chiar aveau defectiuni importante.Unii specialisti de la statiile ITP inchideau ochii la defectele majore si faceau anumite artificii pentru ca masina soferului sa apara ca fiind in stare buna de functionare.Avand in vedere aceste lucruri, in prezentAstfel se incearca prevenirea neregulilor in ceea ce priveste acordarea ITP-ului pe sub mana, cat si prevenirea unor acte de frauda.De asemenea se incearca combaterea unor aranjamente care se fac intre service-urile pentru repararea masinilor si casele de asigurari.Se pare ca sunt service-uri auto care nu respecta cerintele propuse de asiguratori, ei nu sunt de acord cu solutiile tehnice ale acestora si vor sa faca lucrari mai complexe, sa inlocuiasca complet anumite piese si astfel sa aiba avantaje materiale, sa castige mai multi bani.Masinile vor primi ITP-ul doar in functie de problemele pe care le au, conform prevederilor legale.Daca defectele sunt minore, masina va trece testul ITP si astfel ea nu va mai fi supusa iar verificarii Inspectiei Tehnice.Daca defectele sunt considerate ca fiind grave de catre specialistul ITP, atunci ea nu va trece testul, iar soferul va trebui sa o repare in termen de 30 de zile.Soferii sunt obligati sa faca periodic ITP-ul si dupa verificarea acestuia vor fi informati de catre specialistul de la statia ITP despre deficientele masinii, care trebuie remediate obligatoriu.Concluzia este ca din data de 20 mai 2018, masinile care vor face Inspectia Tehnica Periodica vor trece de verificareUn lucru este sigur: masinile nu vor primi ITP-ul daca vor avea defecte majore sau periculoase.Persoanele care isi iau un autovehicul nou sau vechi, din tara sau din strainatate, trebuie sa-l inmatriculeze.Pentru aceasta ei pot apela la una din cele mai bune firme de inmatriculari auto Viva-Auto.ro si astfel vor putea scapa de problemele si timpul pierdut cu intocmirea actelor si cu alte servicii: intocmirea RCA, eliberarea numerelor provizorii, eliberarea certificatelor fiscale, traducerea actelor masinilor aduse din alta tara, radierea sau scoatera din circulatie a unui autoturism si altele.