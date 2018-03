De astazi, e obligatoriu ca toate automobilele noi sa aiba sistemul ecall - suna automat la 112 in caz de accident

Ziare.

Automobilele prevazute cu eCall pot alerta cel mai apropiat centru de interventie de urgenta, oriunde in UE, transmitand locul exact in care s-a produs accidentul, chiar daca pasagerii nu pot vorbi.Uniunea Europeana estimeaza ca sistemul va reduce timpul de reactie in caz de urgenta cu 50% in afara localitatilor si cu 60% in zonele urbane. "Asta inseamna ca ambulantele, autospecialele pompierilor si politia pot interveni cat mai rapid, in 'ora de aur' de dupa o coliziune", a explicat Erik Jonnaert, secretar general al Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile.Reactia mai prompta urmeaza sa reduca numarul deceselor in urma accidentelor rutiere din UE cu cateva sute pe an, iar in mii de cazuri ranile victimelor vor fi mai putin grave, arata DPA. Conform statisticilor din 2016, cele mai recente disponibile la nivelul Uniunii, accidentele rutiere s-au soldat cu 25.500 de morti si 135.000 de raniti grav.