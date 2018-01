Dupa ce Dragnea a eliminat timbrul de mediu, Romania a ajuns la un record istoric de rable - cu 74% mai multe ca in 2016

Cresterea importurilor, efect al eliminarii timbrului de mediu

Ziare.

com

Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), potrivit News.ro."Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an pentru piata masinilor rulate a fost 2011, cand totalul nu a atins nici 100.000 de unitati", se arata intr-un comunicat.Tranzactiile cu masinile noi si rulate, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati. La cele rulate, 518.927 au reprezentat masini din import, iar 496.723 au fost reinmatriculari. Spre comparatie, in 2016, piata masinilor rulate a ajuns la un numar de 641.909 unitati."Anul trecut, piata de masini noi a depasit, dupa aproape un deceniu, 100.000 de unitati, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere", se arata in comunicat.Spre deosebire de anii anteriori,, astfel ca mai putin de un sfert dintre achizitiile din piata au fost efectuate prin intermediul acestuia, potrivit Autovit.ro."Pe de alta parte, subventiile acordate pentru achizitia de masini electrice au impulsionat aceasta nisa, dat fiind faptul capentru a-si cumpara astfel de autoturisme, in timp ce in anii trecuti", se arata in comunicat.In urma cu un an, presedintele Iohannis promulga legea care elimina 102 taxe , inclusiv timbrul de mediu si taxa radio-TV. Legea a fost initiata de nimeni altul decat Liviu Dragnea , fiind trecuta intr-un timp record prin Parlament, in luna octombrie a anului 2016.Desi pentru posesorii de masini asta a fost o veste buna, specialistii din industria auto au atras atentia ca eliminarea timbrului de mediu ar putea transforma Romania intr-un, ceea ce s-a si intamplat.Pana la eliminarea acestei taxe, in cazul masinilor foarte vechi, soferii erau nevoiti sa plateasca. Tocmai de aceea, multi ezitau sa mai cumpere astfel de masini sau, daca o faceau, le inmatriculau in Bulgaria. In timp ce acum, dupa eliminarea taxei, strazile sunt pline de masini mai vechi de 10-15 ani, ce polueaza foarte mult.Intr-o perioada in care tot mai multe tari interzic in capitale masinile ce nu au cel putin norma de poluare Euro 5, Romania a riscat sa aiba si mai multe autovehicule vechi, in conditiile in care oricum in 2016 mai putin de un sfert dintre masinile inmatriculate au fost noi.