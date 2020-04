Efectele pandemiei: Vanzarile de masini noi au scazut cu o treime. Ce se intampla cu Programul Rabla

Cum simt dealerii auto efectele pandemiei. Cine renunta cel mai usor la cumpararea de masini

Costel Alexe: Programul Rabla a venit cu surprize placute, desi a debutat in timpul starii de urgenta

Pandemia nu le-a rapit de la inceput romanilor apetitul pentru cumpararea de masini.Asa se face ca, in luna martie, spre exemplu, numarul autoturismelor second-hand inmatriculate pentru prima oara in Romania a ajuns la 36.049. Cu alte cuvinte, romanii si-au inmatriculat luna trecuta cu doar 3,55% mai putine masini decat in martie 2019, cand nici nu ne imaginam ca vom trai vreodata vreo pandemie, se arata intr-o statistica data publicitatii de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania (ACAROM).Intrebarea e: cum de au mai avut chef oamenii, luna trecuta, sa isi ia masini uzate, cand intregul continent incepea sa fie cuprins de panica provocata de noul coronavirus, tarile incepusera sa isi inchida granitele, iar job-urile inceapeau deja sa dispara, de la o zi la alta?Sa fi fost oare zeci de mii de romani inconstienti si dispusi sa isi cheltuiasca ultimii bani pe masini la mana a doua, desi poate ca multi nu mai aveau nici macar siguranta zilei de maine? Nu neaparat.Statisticile spun ca masinile respective au fost inmatriculate in martie. Dar asta nu inseamna ca oamenii se hotarasera in aceeasi luna sa le cumpere. Ele putea fi, in parte, platite deja sau comandate inca din ianuarie si februarie, cand spaima de infectare cu SARS-CoV-2 nu era atat de mare, iar economia nu incetinise inca atat de mult.Cea care a incasat deja o lovitura majora este piata de masini noi din Romania, care a scazut cu o treime, in martie 2020 fata de aceeasi luna a anului precedent, se mai arata in statisticile ACAROM.Mai exact, luna trecuta s-au mai inmatriculat in Romania doar 6.654 de masini noi , fata de peste 9.000, in martie 2019.Am intrebat conducerea Grupului Radacini - care are, printre altele, in Bucuresti sau in tara, repezentante auto Opel, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Citroen, Peogeot si Honda - daca a inregistrat scaderi de vanzari, in luna martie. Si daca da, cu cat la suta au scazut vanzarile.Directorul general al grupului, Ioan Kiss, n-a facut referire la un procent anume de scadere a vanzarilor. In schimb ne-a transmis ca efectele nedorite ale pandemiei s-au simtit, cu siguranta."Imediat cu aparitia crizei generata de Covid 19 si odata cu implementareaordonantelor de urgenta privind limitarea circulatiei populatiei s-a simtit impactul in vanzari, prin reducerea traficului in showroom sau in service.Din punctul nostru de vedere, toate segmentele pietei auto sunt afectate inaceasta perioada de limitare a circulatiei", a transmis pentruIoan Kiss.Si daca unele firme inca isi mai pot respecta planurile de business si investesc in continuare, inclusiv in cumpararea de autoturisme, oamenii simpli se razgandesc mult mai usor si sunt tentati sa renunte la a-si mai lua masini, in aceasta perioada de incertitudine economica."Primul impact se resimte desigur la nivel individual, la nivelul persoanelor fizice.Exista un prag psihologic peste care fiecare dintre noi vom trece treptat si vomreveni la un ritm normal de functionare", considera directorul general al Grupului Radacini.Potrivit managerului citat, grupul de firme se bazeaza, pentru a depasi aceasta perioada, pe mai multe atuuri. Printre ele, servicii complexe (inclusiv posibilitatea livrarii masinii la domiciliul clientului - n.red.) si livrare de masini din stoc (deci in timp scurt - n.red.). In plus, e de baza si contributia pe care o poate aduce editia din 2020 a Programului Rabla.Va fi, oare, suficient acest program de innoire a parcului auto desfasurat de Ministerul Mediului pentru a creste vanzarile de masini si a tine piata de profil din Romania pe linia de plutire, in 2020? Iata ce spune ministrul Mediului, Costel Alexe.In acest an, Ministerul Mediului si-a propus sa aloce un buget record pentru programul Rabla Clasic (prin care se pot cumpara autoturisme alimentate cu combustibil fosil - n.red). Este vorba despre 405 milioane de lei dati de la Administratia Fondului de Mediul (AFM), cu care sa se asigure prime de casare pentru nu mai putin de 60.000 de romani.Intrebarea e: ii va mai convinge oare pe romani o prima de 6.500 de lei sa cumpere o masina de cateva mii de euro, pe care nu stiu sigur daca o vor mai putea achita integral? E greu de spus, mai ales ca programul a fost lansat abia acum o luna si ceva, pe 17 martie, la o zi dupa declararea starii de urgenta.Oricum, un lucru e cert: fata de anul trecut, numarul dosarelor depuse in prima luna de program e la jumatate.Ministrul Alexe e optimist insa si spune ca, date fiind circumstantele, rezultate programului sunt peste asteptari."Cu toate ca Rabla Clasic s-a lansat in perioada starii de urgenta, romanii au depus circa 2.700 de dosare pe saptamana, de la inceputul programului si pana acum. Avem in total 10.727 de rezervari in aproape patru saptamani.Este o rata de accesare a programului nesperat de mare pentru momentul in care ne aflam. Rata este cu atat mai mare cu cat, in primele doua saptamani de program, dosarele se depuneau fizic.A trebuit sa ne adaptam din mers la aceasta perioada si sa-i sprijinim pe cei care isi doresc un autoturism nou, sa il poate achizitiona fara sa fie pusi pe drumuri. Am simplificat totul, in asa fel incat romanii sa-si poata cumpara o masina noua de acasa, din fata calculatorului (...)Ca atare, asteptam ca in perioada urmatoare, rata de accesare sa fie aproape similara cu ritmul din 2019. Anul trecut, in prima luna de program, au fost efectuate 21.916 rezervari", a precizat pentruministrul Costel Alexe.Adevarul este, insa, ca romanii pot sa si renunte la aceste rezervari. Iar unii au si facut-o deja.Costel Alexe spune ca o supriza placuta o reprezinta si interesul crescut al romanilor, in acest an, pentru programul Rabla Plus (lansat pe 25 martie), prin care statul da prime pentru cumpararea de masini hybride si electrice."Aici a aparut o mare supriza, tinand cont tot de momentul pe care il traversam.Anul acesta au fost facute in circa 3 saptamani 277 de rezervari prin Rabla Plus, cu 110 mai multe fata de primele patru saptamani ale programului din 2019 (167 rezervari in 2019).Asta ne bucura foarte tare, pentru ca acesta este semnalul ca soferii romani tind spre cultura transportului electric", a mai spus Costel Alexe pentruDin pacate, oricat ar creste, segmentul reprezentat de masini electrice ramane minoritar in tara noastra. Potrivit unei statistici recente a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania, in 2019, peste 99% dintre masinile din tara noastra erau alimentate cu combustibil fosil: benzina sau motorina.Iar asta inseamna ca, indiferent cat de mult ar creste interesul pentru masini electrice, e greu de crezut ca se vor cumpara atat de multe incat sa contribuie decisiv la dezghetarea pietei auto nationale.L-am intrebat pe ministrul Costel Alexe si daca ia in calcul - in conditiile in care romanii nu se vor incumeta sa isi cumpere masini cu sprijin de la stat - sa acorde un numar mai mic de prime de casare, dar mai consistente, care sa acopere mai mult din pretul unei masini noi.Costel Alexe a precizat ca, momentan, este prematur sa ne gandim la asa ceva, de vreme ce dosare pentru Rabla se pot depune pana la finele anului. Cu alte cuvinte, romanii mai au timp sa profite de sprijinul statului pentru a-si lua masina.Daca o vor si face, intr-adevar, sau piata auto va continua sa contorizeze pierderi din cauza pandemiei, ramane sa aflam.