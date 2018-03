Faceti o alegere informata: inchirierea masinii online vs. in aeroport

De ce este bine sa rezervati din timp masina de inchiriat?

Avantajele inchirierii online

Masina de inchiriat potrivita pentru fiecare ocazie

Timpul valoreaza mai mult decat banii

Este firesc sa pierdeti din vedere necesitatea gasirii unui serviciu de rent a car in Bucuresti , chiar daca stiti ca veti avea de mers in diverse zone ale orasului si nu cunoasteti traseele retelei de transport public.Majoritatea persoanelor nou-venite in Capitala se bazeaza pe ideea ca vor gasi usor o companie de rent a car in Otopeni, langa aeroport, sau in apropierea Garii de Nord. Este adevarat, principalele noduri de transport cu restul tarii si cu strainatatea au atras serviciile de inchirieri auto ca un magnet.Insa nu aveti nicio garantie ca veti gasi automobilul de care aveti nevoie, la un pret de inchiriere convenabil. Aproape toate companiile de rent a car din Bucuresti si Otopeni practica inchirierea online a automobilelor din flota, iar aceste inchirieri au mereu prioritate.Practic, odata ajuns in centrul de inchirieri auto, va trebui sa alegeti dintre masinile disponibile, care nu sunt rezervate din timp prin site-ul companiei. In plus, va trebui sa va deplasati cu bagajele sau sa le lasati contra cost la serviciul de bagaje din gara sau aeroport. Iar daca veniti cu familia, va trebui sa gasiti un restaurant sau o cofetarie unde va vor astepta cat timp cautati o masina de inchiriat.Un vizitator deja trecut prin experienta obositoare a gasirii unei masini de inchiriat direct in Aeroportul Otopeni va avea grija, la urmatoarea calatorie, sa o rezerve din timp pe site-ul companiei de inchirieri auto.Cautarea online are numeroase avantaje. In primul rand, puteti compara cu usurinta preturile si conditiile de inchiriere oferite de mai multe companii. Fara presiunea timpului, fara riscul de a intarzia la o intalnire de afaceri importanta, veti identifica cea mai buna oferta pentru dumneavoastra.Pe langa pret, termeni si conditii de inchiriere, este important sa gasiti si o masina de inchiriat adecvata. La fel ca si imbracamintea, exista un tip de automobil pentru fiecare ocazie: sedan pentru intalniri de afaceri, SUV pentru excursii la munte, mini-van pentru o vacanta cu mai multi prieteni sau membri ai familiei.Atunci cand rezervati o masina pe site-ul de inchirieri auto al companiei Cronoscar, puteti fi sigur ca exact automobilul ales va va astepta in parcarea aeroportului. Nu va trebui sa va multumiti cu un automobil nepotrivit scopurilor calatoriei dumneavoastra pentru ca este singurul disponibil.In plus, prin serviciul de rent a car Cronoscar disponibil online, puteti stabili dumneavoastra locul si ora la care va fi livrata masina de inchiriat. Astfel, nu va trebui sa pierdeti timp deloc. Reprezentantul firmei de inchirieri auto in Otopeni va fi prezent cu toate documentele care trebuie completate si formalitatile de inchiriere se vor finaliza rapid si eficient.Chiar daca este binecunoscuta expresia "timpul inseamna bani", echipa de rent a car Cronoscar crede ca timpul dumneavoasta valoreaza mult mai mult. De aceea va recomandam sa nu asteptati pana ajungeti la destinatie pentru a inchiria o masina.Pe site-ul nostru gasiti toate informatiile de care aveti nevoie pentru a lua o decizie informata. Preturile de inchiriere nu contin taxe si comisioane ascunse, iar flota de automobile de care dispunem este variata, pentru a satisface toate cerintele.