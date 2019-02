Fiscul scoate din nou la vanzare ARO-ul lui Ceausescu. Cat i-a scazut pretul

Ziare.

Fiscul a programat pentru data de 7 martie o licitatie pentru a vinde autoturismul marca Aro 304, care, potrivit datele subliniate de institutie, "a fost utilizat de fostul presedinte al Romaniei Nicoale Ceausescu".De culoare gri si fabricat in 1977, autoturismul pe benzina are o capacitate de 2.495 cmc, iar bordul arata ca a parcurs 72.453 de kilomentri.Pretul de evaluarea, respectiv de pornire al licitatiei, este de 103.125 lei (21.700 de euro), neimpozabili, respectiv nu se aplica TVA.La inceputul lunii februarie, ANAF a incercat sa vanda aceeasi masina la un pret de 137.500 de lei (29.000 de euro).In prezent, autoturismul se afla in proprietatea lui Ovidiu Tender, de la care statul incearca sa recupereze bani, in urma unor inselatori si cazuri de spalare de bani dovedite.Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire al licitatiei, care trebuie sa fie platita cash sau poate fi depusa o scrisoare de garantie, pana la data de 6 martie.