Importanta folosirii anvelopelor de iarna pentru masina ta!

Iarna se pare ca ne mobilizam mai greu, de aceea masina este mijlocul la care apelam cel mai des pentru a realiza drumurile necesare si pentru a calatori. In acest caz, trebuie sa-i acordam o mai mare atentie.Pentru sezonul rece, unui autoturism echipat eficient nu trebuie sa-i lipseasca din dotare urmatoarele: lanturile antiderapante, lopata pentru zapada, antigel, lichid de parbriz specific temperaturilor de iarna, insa elementele cele mai importante sunt cauciucurile de iarna de calitate!Cu o varietate atat de mare pe piata auto, cu siguranta vei achizitiona o pereche de anvelope de iarna la preturi accesibile Stiai ca in timpul sezonului rece, predispozitia spre accidente este mai mare, din cauza echiparii necorespunzatoare a autoturismului pentru conditiile meteo nefavorabile? Tocmai de aceea, echiparea autoturismului cu cauciucuri de iarna in timpul sezonului rece este obligatorie!Primul nostru sfat pentru schimbarea cauciucurilor, este cumpararea acestora in extrasezon, adica in primele luni de toamna. Nu numai ca poti gasi anvelope de iarna la preturi accesibile, dar vei fi pregatit si in cazul in care iarna te va lua prin surprindere.Tu stii de ce este necesara schimbarea cauciucurilor pe timpul iernii? Avantajul cel mai mare dar si necesitatea folosirii acestora pe timpul iernii este imbunatatirea performantelor masinii la temperaturi mai mici de 7 grade.Echiparea cu o pereche de cauciucuri de iarna de calitate ofera stabilitate, tractiune mai buna si siguranta. Asta pentru ca, spre deosebire de cauciucurile de vara, anvelopele pentru sezonul rece au o concentratie mai mare de cauciuc natural si dioxid de siliciu. Aceasta caracteristica le permite sa-si pastreze flexibilitatea chiar si cand temperaturile coboara sub pragul de inghet, in timp ce santurile mai adanci de care sunt brazdate le ofera aderenta mai mare pe zapada sau polei, rezistenta mai buna la franare si reduc riscul de acvaplanare.Producatorii de anvelope sustin ca, ideal, ar fi sa cumparati cauciucuri de iarna de calitate, si, chiar daca, la prima vedere, anvelopele all-season par mai rentabile, eficienta lor iarna este mult mai scazuta.a)- anvelopele de iarna sunt special create pentru rularea pe un carosabil dificil in timpul iernii, astfel ca distanta de franare poate fi redusa cu 6 metri pe soseaua umeda si cu 31 de metri pe o sosea acoperita cu zapada iarna.b)- un mare avantaj al cauciucurilor de iarna este imbunatatirea manevrabilitatii autoturismului si eficientizarea procesului de franare in timp util in situatiile neprevazutec)- rolul acesteia este de a sapa in zapada si de a elimina apa, zapada topita si noroiul de pe suprafata de rulared)- anvelopele pierd presiune la scaderea temperaturii astfel ca sunt prescrise presiunile diferentiate pentru axele din fata si din spate, in functie de gradul de incarcare a masinii si in acelasi timp pentru anumite domenii de vitezae)pentru anvelopele de iarna, ofera tractiune excelenta pe suprafete inzapezite actionand ca niste "gheare" care se infig in zapada. In plus, noroiul nu ramane blocat in banda de rulare.Prin urmare, daca ai inceput deja cautarea de anvelope de iarna la preturi accesibile, trebuie sa alegisi simbolurile "munte" si "fulg de nea".Pentru ca anvelopele de iarna sunt elemente foarte importante pentru autoturismul tau, exista o varietate de producatori care se remarca prin calitati ale anvelopelor pe diferite suprafete (uscat, umed, zapada, gheata) si in diferite momente ale rularii (jaloane, franare, viraje etc.).Dintre producatori amintim anvelopele Michelin, care s-a remarcat de-a lungul timpului prin performante laudabile atat pe mediu uscat, cat si umed, prin zgomot mic la rulare, rezistenta sporita la uzura, dar mai ales confort.Un alt producator de anvelope remarcabil este Goodyear, care ofera cauciucuri de calitate superioara, care iti permit o echipare eficienta a autoturismului pe drumurile pline de zapada din aceasta iarna.Daca esti interesat de achizitionarea unui set de anvelope Michelin sau a unuia de la Goodyear, sustinem cu tarie ca sunt printre anvelopele de iarna la preturi accesibile.Nu uita sa alegi dimensiunile potrivite pentru masina ta si pregateste-te din timp pentru iarna!