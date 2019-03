Incertitudinile provocate de Brexit umbresc salonul auto de la Geneva: Masinile ar putea deveni mai scumpe si mai dificil de produs

Ziare.

Daca Marea Britanie va iesi pe 29 martie din Uniunea Europeana fara un acord de retragere, orice este posibil sa se intample cu sistemul de productie "just-in-time" (la momentul potrivit) pe care se bazeaza industria auto europeana sau cu cererea de vehicule de pe continent.Situatia s-a complicat si mai mult saptamana trecuta, cand premierul Theresa May a ridicat posibilitatea unei scurte amanari a Brexitului, care ar putea perturba planurile producatorilor auto pentru eventualitatea unei separari fara acord."Sunt sigur ca vorbesc aproape in asentimentul intregii tari cand afirm ca vrem sa se faca. Dorim sa stim unde ne aflam si sa mergem mai departe", a declarat Andy Palmer, directorul general al producatorului britanic de automobile sport Aston Martin., prin stocarea mai multor componente si subansamble, daca porturile vor fi blocate.Miza este ridicata. Marea Britanie este al doilea mare cumparator de automobile si al patrulea mare producator din Europa, ceea ce inseamna ca perturbarea livrarilor si introducerea unor posibile tarife de pana la 10% intre Marea Britanie si Uniunea Europeana pot avea repercusiuni asupra industriei.La mai putin de o luna pana la termenul de intrare in vigoare a Brexitului, May incearca sa renegocieze acordul de retragere pe care parlamentarii britanici au refuzat pana acum sa il aprobe.Industria auto britanica inregistreaza deja scaderi ale vanzarilor, investitiilor si productiei, cea mai mare lovitura venind din partea Honda , care isi va inchide fabrica britanica.Producatorii britanici nu isi pot opri insa planurile la care au lucrat ani de zile. McLaren va prezenta la Geneva automobilul Speedtail, Bentley modelul Bentayga Speed, iar Aston Martin conceptul vehiculului de teren Lagonda.Intre timp, Toyota a inceput productia noii versiuni Corolla la fabrica sa din Anglia., intre acestia aflandu-se Jaguar Land Rover (JLR), cel mai mare producator auto din Mare Britanie, care face economii, si producatorul amercan Ford , care isi reorganizeaza operatiunile europene.JLR a snuntat ca va inregistra un impact de 1,2 miliarde de lire sterline asupra profitului in eventualitatea unui Brexit fara acord care ar implica tarife de pana la 10% pentru automobile si de 2%-4% pentru componente si motoare.Compania este ingrijorata ca ar putea suporta intarzieri si tarife, inainte ca motoarele sa poata fi montate pe vehicule in Germania, Turcia, Statele Unite si alte tari.Intre producatorii auto, Ford are cea mai expusa fabrica din strainatate, cea din Koln, de la care aproape una din trei masini are destinatia Marea Britanie, a treia mare piata a companiei, potrivit analistilor firmei LMC Automotive.Sapte din 10 fabrici care au cele mai mari exporturi in Marea Britanie sunt in Germania, care este si ea in pragul recesiunii.O amanare a Brexitului ar afecta unele planuri de compensare.JLR, Honda si marcile Mini si Rolls-Royce, care reprezinta circa 55% din productia auto din Marea Britanie, au anuntat cade la o saptamana la o luna, in cazul unui Brexit fara acord.Aceste opriri ale productiei sunt organizate de obicei cu luni de zile inainte, pentru ca angajatii sa isi poata planifica vacantele, iar furnizorii sa isi ajusteze volumul productiei, reprogramarea lor fiind dificila.Din cauza incertitudinilor, producatorii auto trebuie sa rezolve o serie de posibile probleme, de la recertificarea modelelor la investitii in paleti de transport pentru motoarele fabricate in Germania.