Masini noi sau masini second hand? Ce alegem?

1. Masinile noi exceleaza la capitolul siguranta

2. Masinile second hand conduc in topul preferintelor romanilor prin pretul scazut

Ziare.

com

Pentru ca aceasta misiune sa fie mai usoara, ar trebui sa aflam care sunt principalele avantaje pentru fiecare dintre aceste doua categorii in parte.Cel mai usor este sa ne orientam catre o masina noua, insa aceasta optiune este intotdeauna mai scumpa fata de cea in care alegem o masina second hand . Avantajele pro masini noi sunt insa de netagaduit si le vom incerca sa le inventariem pe cele mai importante in cele ce urmeaza:- este unul dintre punctele forte ale masinilor noi, intrucat producatorii sunt obligati sa se supuna normelor europene din domeniu care sunt foarte drastice, iar numarul de stele Euro NCAP, acordate de Organizatia Independenta pentru Siguranta din Europa poate fi un indicator relevant, intrucat aceasta isi revizuieste permanent standardele- scazut este un alt aspect important intrucat masinile noi se incadreaza in cle mai recente norme de poluare, ceea ce presupune taxe mai mici atat pe teritoriul Romaniei, cat si in celelalte orase europene unde poluarea este sanctionata drastic- celor mai noi masini este net superior celui al masinilor second hand si se dezvolta continuu, de la o generatie de masini la alta, fie ca este vorba despre materialele folosite la interior sau aparatura tehnica- cel putin in prima perioada dupa achizitie este mult mai usoara, intrucat multe dintre costuri sunt acoperite de garantie, mai ales in privinta reviziilor si cea a pieselor scumpe care s-ar putea defectaMasinile second hand se afla in topul preferintelor romanilor, peste 80 din 100 de masini inmatriculate fiind, potrivit statisticilor de specialitate, unele deja rulate. Pretul mai mic este primul avantaj pe care il au cu siguranta in vedere toti acesti consumatori, insa nu si singurul, acestia fiind atrasi deopotriva si de alte atuu-uri precum cele ce urmeaza:- este fara nicio indoiala si cel mai important si pentru ca masinile second hand pe langa faptul ca au un pret de vanzare mai mic pot avea si o valoare mult mai buna, iar cumparatorul isi poate permite o marca mai buna de masina- se poate face la un pret mult mai bun decat in cazul unei masini noi, schimbul de ulei sau cel al placutelor de frana fiind mult mai economic intr-un service decat in atelierul dealerului auto- masinii este in cazul modelelor second-hand imediata spre deosebire de situatia masinilor noi pentru care proprietarul trebuie sa astepte o perioada mai mare de timp pana comanda sa este onorata- unei masini second hand este, in mod surprinzator, una mai mare, intrucat aceasta nu se devalorizeaza atat de rapid ca un model nou care isi pierde cel mai mult valoarea in primii trei ani de la aparitie.Achizitia unei masini indiferent daca aceasta este noua sau second-hand nu este un proces atat de usor, insa este un proiect care poate fi incununat de succes cu usurinta in cazul in care cumparatorul se documenteaza temeinic inainte de achizitie.