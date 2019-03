Volvo va instala senzori pe masini pentru a preveni sofatul in stare de ebrietate

Ziare.

Elemente de siguranta, prezentate miercuri, marcheaza un nou pas facut de Volvo catre respectarea angajamentului sau de a elimina cazurile de decese ale pasagerilor pana in 2020, transmite Reuters.Volvo, care in anii 1950 a fost primul producator auto cate a introdus centura de siguranta in trei puncte, a anuntat pe 4 martie sa va introduce o limita de viteza de 180 de kilometri pe ora la toate vehiculele sale.Compania a explicat ca va instala camere si senzori pe toate modelele construite pe platforma SPA2 destinata automobilelor mari, cum este SUV-ul XC90, pe care vor fi construite si automobilele autonome ale companiei, de la inceputul deceniului urmator.Intre interventiile care vor avea loc daca soferul va fi baut, obosit sau distras de telefonul mobil, care se numara intre principalii factori de accidente, s-ar putea afla limitarea vitezei masinii, alertarea serviciului de asistenta vocala al Volvo sau incetinirea si oprirea masinii.Dezvoltarea tehnologiei care va sustine astfel de manevre s-a accelerat in ultimul an, in timp ce industria auto se concentreaza tot mai mult pe dezvoltarea automobilelor electrice si autonome.