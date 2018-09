O noua gaselnita a dealerilor de masini rulate - masini second hand in rate fara dobanda

Ziare.

com

De mentionat ca cea mai mare pondere in cresterea numarului de autovehicule din tara noastra este ocupata de catre masinile second hand. Acest lucru se datoreaza mai multor factori, printre care veniturile romanilor si ponderea cheltuielilor zilnice in bugetul anual al familiei, dar si unor politici care incurajeaza achizitionarea de masini second hand.Pana nu demult, vanzarea de masini second hand era o practica mai mult individuala, fara o forma legala, in care orice persoana fizica dorea sa vanda un autoturism, propriu sau unul adus din strainatate, o facea fara prea multe dificultati.Din cauza problemelor aparute in urma unor practici ilegale de "reinnoire" a masinilor second hand, cum ar fi reducerea numarului de kilometri avuti la bord sau schimbarea unor piese cu unele care sunt neconforme, tot mai multe persoane dornice sa cumpere o masina second hand au devenit sceptice si tematoare in a face acest pas tocmai datorita faptului ca existau diverse riscuri.Ei bine, pentru ca piata masinilor second hand in Romania s-a pastrat pe un trend constant in ultimii ani, au aparut numeroase firme specializate in vanzarea si cumpararea de masini second hand.O astfel de firma este Auto Rulate Bucuresti, fiind un dealer autorizat in masini second hand ce ofera atat consultanta in comertul cu masini second hand, cat si posibilitatea de a cumpara masini deja rulate, dar si de a vinde propria masina.Mai mult decat atat, la Auto Rulate Bucuresti ai si varianta de buy back prin care daca doresti sa cumperi o masina second hand, poti oferi spre vanzare masina actuala si din pretul masinii pe care intentionezi sa o cumperi, ti se va scadea valoarea masinii adusa de tine spre vanzare.Pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa achizitioneze o masina second hand, Auto Rulate Bucuresti ofera posibilitatea achizitionarii unei masini second hand apeland la un credit bancar cu o dobanda de 10%.Mai mult decat atat, cei de la Auto Rulate Bucuresti doresc sa faca si mai facila cumpararea unei masini second hand si de aceea au venit inainte clientilor cu o noua gaselnita in materie de plata a contravalorii masinii second hand, si anume posibilitatea de a cumpara masini second hand in rate fara dobanda. Poate parea de necrezut, dar acest lucru este perfect adevarat conform site-ului celor de la Auto Rulate Bucuresti.Conform acestei oferte a celor de la Auto Rulate Bucuresti, cumpararea unei masini in rate fara dobanda este posibila de la jumatatea lunii iulie a anului curent, acesta fiind cel mai avantajos program de creditare de pe piata autoturismelor din tara noastra.Pentru a te incadra in acest program de creditare, trebuie sa ai un salariu care sa asigure o marja de indatorare de maxim 65%, iar creditul poate fi derulat pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 2 ani de zile.Singura garantie ce este solicitata clientilor interesati pentru un astfel de credit se refera la un Acord de verificare ANAF pentru ca cei de la Auto Rulate Bucuresti sa aibe garantia salariului net a clientului interesat de un astfel de credit.Cei care sunt convinsi ca aceasta metoda de creditare este cea mai buna, pot obtine mai multe detalii privind posibilitatea de cumparare a unei masini second hand in rate fara dobanda apeland la numarul de telefon oferit de cei de la Auto Rulate Bucuresti pe site-ul lor.Este foarte important de mentionat ca cei de la Auto Rulate Bucuresti sunt un dealer autorizat de masini second hand ce asigura garantii pentru kilometrajul real al masinilor second hand comercializate, o garantie de 12 luni privind autoturismul second hand achizitionat si revizie gratuita la livrarea masinii.Toate aceste servicii raman valabile si pentru acei clienti ce aleg sa foloseasca sistemul de creditare pentru achizitionarea unei masini second hand in rate fara dobanda.Cu siguranta acest sistem de creditare propus de cei de la Auto Rulate Bucuresti este unul inovativ pentru piata de masini second hand din Romania si ar putea fi un exemplu de urmat si pentru alti dealeri auto.