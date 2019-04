O privire asupra pietei de inchirieri auto din Romania

Peisajul serviciilor de inchirieri auto in Romania: zona de gri, intre tarife mici si servicii complete

1. Perioada de inchiriere

2. Clasele auto variaza in functie de anotimp

3. Principalele probleme cu care se confrunta companiile de rent a car din Romania

Ziare.

com

Pe langa interesul strict legat de drumurile zilnice catre si de la birou, clientii birourilor Cronoscar de inchirieri auto in Bucuresti si in alte orase mari folosesc masinile si in interes personal. Este mult mai comod sa faca un circuit prin oras sau imprejurimi la bordul unei masini de inchiriat in Romania decat bazandu-se pe serviciile de transport public.Specialistii in inchirieri auto in Romania ai Cronoscar au centralizat datele colectate in timpul anului trecut legate de profilul clientilor de rent a car si a preferintelor acestora. Informatiile reprezinta puncte de reper importante pentru angajatii firmelor de rent a car in Cluj , Timisoara sau Iasi, precum si pentru cei care cauta masini de inchiriat.Intrucat piata libera reprezinta punctul de intalnire intre cerere si oferta, preferintele specifice pentru masini de inchiriat in Bucuresti si in restul tarii reprezinta baza formarii ofertelor de rent a car. In cele ce urmeaza, vom sintetiza principalele informatii despre dinamica pietei de inchirieri auto in Romania In medie, clientii incheie contracte cu durata de 5-7 zile, asa cum reiese din statisticile birourilor Cronoscar de rent a car in Romania. Aceasta perioada corespunde duratei obisnuite ale unei calatorii de afaceri si pentru a explora oportunitati in cariera, dar si pentru concedii, acolo unde majoritatea clientilor veniti din afara prefera sa opteze pentru a masina de inchiriat cu portbagaj spatios sau SUV.Pentru echipa Cronoscar, aceasta informatie este importanta pentru a ne plasa strategic birourile de inchirieri auto in aeroport. Acesta este punctul de pornire cel mai frecvent pentru un om de afaceri sau profesionist care calatoreste in interes de serviciu, dar si pentru turisti.Vara, cea mai solicitata clasa de automobile este sedan, iar modelele preferate de clienti sunt Volkswagen Golf, Hyundai i20 si Dacia Logan. Acestea sunt modelele cu cele mai bune preturi din oferta Cronoscar de rent a car in Timisoara , dar si alte orase.Iarna, modelele 4x4 sunt cele mai cautate. Aceste masini de inchiriat ofera o siguranta suplimentara pe drumuri acoperite de zapada sau polei si sunt preferate si pentru scurte excursii la munte cu familia. Din aceasta gama, Dacia Duster este cel mai cerut model, incepand de la 29 Euro/zi cu toate taxele incluse.Problemele din industria de inchirieri auto se pot organiza in trei categorii: probleme legate de organizarea interna a companiilor de rent a car, concurenta neloiala si clientii care nu respecta termenii si conditiile contractuale.- aceasta problema are cel mai puternic impact negativ asupra companiilor de inchirieri auto din Romania. Echipa Cronoscar a reusit sa reduca semnificativ acest risc prin monitorizarea intregii flote auto prin GPS si investitii in polite de asigurare full CASCO pentru toate masinile de inchiriat din flota sa.- aceste probleme sunt constatate in special de biroul Cronoscar de inchirieri auto in Aeroportul Otopeni , dar si in alte aeroporturi. Multe masini de inchiriat preluate de calatori sunt oferite "la negru", de persoane care nu au autorizatie pentru servicii de rent a car.- unele companii de rent a car in Romania nu au asigurare CASCO pentru flota acestora, deoarece nu pot negocia rate avantajoase cu companiile de profil. Astfel, multe masini de inchiriat sunt acoperite doar de polita de asigurare RCA.- aceasta situatie neplacuta apare ca urmare a incalcarii obligatiei contractuale a clientului de a declara imediat orice eveniment rutier la numarul de call center al Cronoscar si a achita daunele.De cele mai multe ori, compania de rent a car nu isi poate recupera dauna, de aceea este recomandat ca toata flota sa aiba asigurare full CASCO.Toate aceste probleme, alaturi de preferintele clientilor companiilor de inchirieri auto au efecte asupra termenilor si conditiilor de inchiriere, dar si asupra evolutiei preturilor practicate pe piata.Cu cat se vor reduce problemele continue care afecteaza activitatea companiilor de inchirieri auto, cu atat clientii acestora vor beneficia de conditii mai bune pentru rent a car in Romania